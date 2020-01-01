لاعب مغربي يهرب من حظر كورونا إلى أحد الحانات

النادي يحتوي الموقف سريعًا..

تلقى أمين حارث، لاعب شالكه ، تحذيرًا قويًا من ناديه بسبب خرقه العزل الصحي ونزوله إلى أحد الحانات في ألمانيا رغم ما تُقاسيه البلاد من تفشي لفيروس كورونا.

سجلت ألمانيا حتى اللحظة ما يزيد عن 21 ألف حالة إصابة بكورونا مع توفي 73 مُصابًا، وتعيش البلاد حالة من تقليل الاجتماعيات شأنها في ذلك شأن أغلب الدول العالمية لمجابهة الفيروس.

وقد تم إيقاف الدوري الألماني حتى مطلع أبريل مع اقتراب تأجيله مرة ثانية لمدة أطول في ظل تفشي المرض بين الرياضيين في الأسابيع الأخيرة وإيقاف التدريبات وبقاء جميع اللاعبين والمدربين في منازلهم.

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لكن هذا الأمر لم يكن عائقًا أمام أمين حارث، الذي قرر أن يخرق الحظر والعزل ويتحرك باتجاه حانة لشرب الشيشة، قبل أن يُكشف أمره من قبل ناديه ويتم نصحه بعدم تكرار الأمر ثانيةً.

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يوخين شنايدر، المدير الرياضي للرويال بلوز، في تصريحات للصحافة تعقيبًا على ما حدث قال"لقد كان خطأ، لقد أدرك ذلك الآن.".

كما أضاف "شرحت له خطورة الوضع الحالي مرة أخرى، وفي ظل الأزمة الرهيبة التي يُعاني منها العالم، لم يعد التسامح اليوم ممكنًا مع ما كان طبيعيًا من الأمور بالأمس.".

وأتم "أمين حارث يشعر بالأسف الشديد حاليًا ولن يتكرر الأمر مرة أخرى.".

يذكر أن الدولي المغربي يعيش أفضل حالاته على الإطلاق مع فريقه هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف وصنع 4 قبل توقف البطولة الألمانية وخلال مشاركته بـ24 مباراة منها.