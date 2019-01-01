جوندوجان: دوري الأبطال سبب استمراري مع مانشستر سيتي

جوندوجان لا غنى عنه في سيتي والمنتخب الألماني

تويتر هيثم محمد

أوضح إلكاي جوندوجان، متوسط الميدان الألماني، أن دوري أبطال أوروبا هي السبب وراء اختياره تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي.

جوندوجان قام مؤخراً بتمديد تعاقده مع ناديه الإنجليزي حتى 2023، لينهي التكهنات عن إمكانية مغادرة بطل الثلاثية الإنجليزية.

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وقال جوندوجان مع "بيلد": "أشعر بالراحة في سيتي، النادي رياضياً يملك جاذبية كبرى، البريميرليج تحديث كبير ولكن دوري الأبطال تشغل بالنا".

وفي سياق متصل، أعلن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، أن جوندوجان سيكون أساسياً في تشكيل المانشافت الذي يلاقي إستونيا مساء الأحد في تصفيات أمم أوروبا.

وتبحث ألمانيا عن انتصار على متذيل المجموعة يقربها خطوة جديدة من ضمان العبور رسمياً للنهائيات.