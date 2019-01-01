لوف يكشف سبب استبعاد جنابري من كأس العالم 2014

مدرب المنتخب الألماني يتحدث للمرة الأولى عن واقعة ربيع 2014

اعترف المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، للمرة الأولى بأنه كان يُخطط لضم سيرجي جنابري لقائمة المنتخب قبل نهائيات كأس العالم 2014، إلا أنه لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية، بتعرضه لإصابة سيئة قبل أشهر قليلة من السفر إلى البرازيل.

وأصيب اليافع الألماني في مارس 2014 في مواجهة آرسنال ضد بايرن ميونخ، ما تسبب في خروجه من حسابات مدرب الناسيونال مانشافات، الذي كان يخطط لضمه للقائمة المسافرة إلى البرازيل وهو بعمر 18 عامًا.

وفي هذا الصدد قال لوف في حديثه مع الصحفيين على هامش مواجهة إستونيا المقرر لها غدًا الأحد في إطار التصفيات المؤهلة لليورو "قمت برحلتين إلى لندن في ربيع 2014، وذلك لأن طريقة لعب جنابري أعجبتني، وأردت حقًا إدراج اسمه في تشكيلة كأس العالم 2014، لكن لسوء حظه أصيب".

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة القوية التي ألمت بالدولي الألماني، كانت قد أبعدته لفترة طويلة، وعلى إثرها خسر مكانه في تشكيلة المدفعجية حتى موسم 2015-2016، قبل أن يعود إلى ألمانيا عبر بوابة بريمن على سبيل الإعارة، وبعدها انتقل إلى بايرن ميونخ بعقد دائم.

في الوقت ذاته، أشاد مدرب المنتخب بالطفرة الهائلة في مستوى جنابري هذا الموسم، الذي سجل خلاله 5 أهداف من مشاركته في 9 مباريات، منهم سوبر هاتريك –أربعة أهداف- في ليلة افتراس توتنهام بالسباعية التاريخية في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وختم "كان رائعًا في عدة مباريات معنا في الآونة الأخيرة، وأحب الطريقة التي يتحرك بها وخطورته أمام مرمى المنافسين، وهو محظوظ لأن لديه فرصة للعب في أعلى مستوى، ونحن بحاجة لتشجيعه ودعمه، كما أن ما قدمه على مدار الأشهر التسعة الماضية، يجعله يفرض نفسه على أرض الملعب إذا كان لائقًا وقادرًا على اللعب".