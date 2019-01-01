موعد مباراة ألمانيا ضد إستونيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

نستعرض معكم موعد مباراة ألمانيا إستونيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

عمر خليل

يحل منتخب ألمانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب إستونيا على ملعب لي كوك آرينا، في المباراة المقرر لها يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 14 صفر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

المنتخب الألماني يدخل هذه المباراة وهي لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة له، حيث يسعى إلى تأكيد الوصول إلى اليورو بعد الهزيمة التي تلقاها من المنتخب الهولندي في المباراة السابقة بأربعة أهداف لهدفين والتي أدخلته في حسابات معقدة كان ليتفاداها لو انتصر على الطواحين.

كتيبة يواخيم لوف تتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب أيرلندا الشمالية الذي سيُلاقي منتخب هولندا في الجولة السابعة مساء الجمعة وتمتلك هولندا هي الأخرى تسع نقاط في المركز الثالث وفوزها بفارق أكبر من ثلاثة أهداف أو فوز أيرلندا الشمالية قد يُطيح بالمانشافت من صدارة المجموعة ويضعه في خطر فقدان المشاركة في اليورو المقبل.

على صعيد آخر فمنتخب إستونيا يدخل هذه المباراة وهو لا يمتلك أي رصيد من النقاط، إذ هُزم في 5 مباريات خاضها في هذه المجموعة، ولكنه يدخل بدافع تعويض الهزيمة الساحقة التي ألّمت به من الألمان في مباراة الذهاب بـ8 أهداف نظيفة، غير أن الكفة منطقيًا ورقميًا تميل لزملاء مانويل نوير بكل التأكيد.

في هذا الموضوع نستعرض معكم موعد مباراة ألمانيا وإستونيا، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إستونيا - ألمانيا لي كوك آرينا الأحد 13 أكتوبر 2019 ،

14 صفر 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد 2 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

سيخوض المنتخب الألماني مباراة إستونيا بغيابات عديدة تتمثل في تيمو فيرنر المهاجم الأساسي للمانشافت وفريق لايبزيج وماتياس جينتر قلب الدفاع الذي أُصيب مع فريقه بوروسيا مونشنجلادباخ بكسر في الكتف وتوني كروس نجم ريال مدريد للإصابة في العضلة الضامة.

بينما تشهد قائمة المانشافت وصول للثنائي سيباستيان رودي صاحب الخبرة الدولية، مع مشاركة أولى للمدافع المتألق روبن كوخ مدافع فرايبورج بينما خرج يوناس هيكتور الظهير الأيسر للإصابة أيضًا.

سيعتمد المدرب يواخيم لوف على الطريقة التي يلعب بها دائمًا، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات وترتيب المجموعات

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

مارسيل هالشتنبرج جوناثان تاه نيكلاس زوله لوكاس كوليسترمان

إلكاي جوندوجان جوشوا كيميش

سيرجي جنابري ماركو رويس جوليان براندت

لوكا فالدشيمت

التشكيل المتوقع لمنتخب إستونيا:

التشكيل | 4-2-3-1

سيرجي ليمبتس

تينيستي كلافان تام كين كالاستي

كارول ميتس إينسالو

زينجوف كايت أوجاما