جورجينيو: تشيلسي لم يكن حاسمًا وربما نعاني من الإجهاد

جورجينيو نجم وسط ملعب فريق تشيلسي يؤكد أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه أمام نظيره وست هام ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي.

أكد النجم الإيطالي جورجينيو نجم وسط ملعب فريق تشيلسي أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في لقاء الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي ضد وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق عانى من الإرهاق بعد مواجهات الأسبوع الماضي في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال جورجينيو: "أظن أن الفريق لم يكن حاسمًا بما فيه الكفاية اليوم، كنا في حاجة للمزيد من القرارات الحاسمة في تلك المباراة عندما حصلنا على الفرص".

وأضاف: "بسبب عدم حسمنا في تلك الفرص التي أتيحت لنا في المواجهة تلقينا هدفًا وبعد ذلك أصبح الأمور أكثر صعوبة لما تبقى من المباراة".

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وأردف: "ربما كان الفريق مجهدًا من مواجهة مانشستر سيتي وفالنسيا في أيام قليلة قبل تلك المباراة، لكن رغم ذلك صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل، هذه هي المشكلة".

وكان تشيلسي قد تأخر في المباراة عن طريق كريسويل في الدقيقة الـ ٤٨ من عمر المباراة وحاول من بعدها العودة في النتيجة دون فائدة.

جدير بالذكر أن تشيلسي بهذه الخسارة يتعرض للهزيمة الثانية على التوالي ويتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ٢٦ نقطة.