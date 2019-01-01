رجل رائع - رجل مخيب | تشيلسي وويست هام يونايتد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مواجهة تشيلسي أمام ويست هام يونايتد

سقط تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج أمام ضيفه ويست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح تشيلسي في استغلال تعادل صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم، ليفشل في تقليص الفارق معه.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع - كريسويل

على مستوى ما قبل تسجيله الهدف، قدم كريسويل مباراة متوازنة فيما يتعلق بالشقين الهجومي والدفاعي، مما جعل الجهة اليسرى مصدر خطورة بالنسبة للبلوز.

ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة كذلك، ليتوج مجهوداته ويعطي فريقه انتصارًا هامًا حافظ عليه خلال شوط المباراة الثاني بأدائه الدفاعي القوي.

وعلى ذلك استحق كريسويل أن يتم اختياره كرجل رائع عن مواجهة ديربي لندن المصغر، ليواصل أداءه المميز منذ بداية الموسم.

رجل مخيب - جورجينيو

لم يكمل جورجينيو المباراة وهو حدث لا يتكرر كثيرًا بالنسبة لمتوسط الميدان الإيطالي خاصة في الموسم الحالي مع المدرب فرانك لامبارد.

وقبل نهاية المباراة بأقل من نصف ساعة قام لامبارد بإقحام نجولو كانتي بدلًا من جورجينيو الذي قدم أداء مهتزًا بشكل واضح في ليلة السبت.

وعلى ذلك، استحق جورجينيو أن يكون رجل المباراة المخيب، حيث تسبب مستواه المتوسط في انعدام الحلول من قبل وسط ملعب البلوز.

تقارير - يوفنتوس يحدد موعد ضم ويليان

ورغم تلقي البلوز هدف المباراة الوحيد مبكرًا، لم تنجح محاولات تشيلسي في إدراك التعادل خلال ما تبقى من المباراة، لتنتهي على وقع خسارة جديدة تعيد الشكوك من جديد داخل جدران الناد.