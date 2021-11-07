جوارديولا يكشف كواليس ميسي "المراهق": يعتكف في المنزل إذا بدلته!

لا شك أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي يمتلك مسيرة كروية مثيرة للإعجاب، فمن طفل يعاني من نقص في هرمون النمو إلى واحد من أعظم الرياضيين في التاريخ.

ميسي ومنذ وصوله إلى برشلونة لبدأ مسيرته مع الفريق، شهدت شخصيته الكثير من التطورات، والتي بالطبع غيرت الكثير ليصبح ميسي الذي يعرفه العالم اليوم.

شبكة "RMC" الفرنسية وخلال وثائقي جديد لها عن النجم الأرجنتيني كشفت عن جانب خفي من شخصية ميسي والدور الذي لعبه جوارديولا في تغيير ذلك.

ماذا الذي كشفه الوثائقي بخصوص شخصية ميسي؟

بشكل عام، يروي الوثائقي رحلة صعود الطفل الأعجوبة إلى القمة وهذا يعرفه الجميع جيدًا لكن هناك أيضًا تفاصيل جديدة صورتها وهي أن ميسي كان "شخصًا صعب التعامل معه"، مستندة على كتاب ألكسندر جوليارد، مؤلف كتاب "ميسي غير القابل للغرق".

وكتب جوليارد: "لسنوات في برشلونة كان ميسي شخصًا صعب التعامل معه، ولأنه شخص منعزل جدًا، فقد واجه مشكلة في التواصل".

وأضاف: "فعندما كان يزعجه شيئًا، لم يذهب وجهًا لوجه، يقول لشخص آخر ليمرر الكلام له كرسول".

كيف تعامل جوارديولا مع شخصية ميسي؟

كشف جوليارد أيضًا عن صبر، بيب جوارديولا اللامتناهي على النجم الأرجنتيني، وكتب: "في يوم من الأيام اضطر جوارديولا مرة إلى الذهاب إلى منزل ميسي للتحدث معه".

وأضاف: "إذا يومًا كان ميسي بديلاً أو تم استبداله، في اليوم التالي لا يرغب في الذهاب للتدريب".

وتابع: "الأمر أزعج جوارديولا وقال: "أنا سوف أفقده، ماذا أفعل؟"

وأنهى: "كان الأمر بمثابة صرخة طلبًا للمساعدة، يجب أن تذهب وتتواصل معه وطمأنته وتتأكد من إعادته إلى المسار الصحيح، وهذا ما فعله جوارديولا".

ما الذي كشفه الوثائقي أيضًا؟

ظهر في الوثائقي أيضًا عن اللحظة التي استسلم فيها برشلونة للسماح لميسي بالذهاب إلى أولمبياد بكين 2008 رفقة منتخب الأرجنتين.

وعلى الرغم من أن مشاركته في الأولمبياد تركته خارج الفريق خلال فترة استعدادات ما قبل الموسم، إلا أن جوارديولا سمح له بالذهاب لمعرفته بأهمية الأمر بالنسبة له.

وقال إجناسي أوليفا، مدير إذاعة أرينيز الكاتالونية، في نفس الفيلم الوثائقي: "ميسي كان يريد المشاركة في الألعاب الأولمبية، وقد أدى ذلك إلى توترات في النادي، حيث كان برشلونة في طريقه للعب دوري الأبطال".

وأضاف: "ثم ذهب جوارديولا وسأله: "ليو، هل تريد الذهاب إلى الألعاب؟"

واختتم: "أجاب ميسي بنعم ليرد جوارديولا عليه: اذهب إلى الألعاب وعندما تعود أريدك في الطابق العلوي".

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