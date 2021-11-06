صدمة لبنزيما وصلاح .. فرانس فوتبول تبلغ ميسي بفوزه بالكرة الذهبية !

حالة من الثقة يعيشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حول تمكنه من حصد الكرة الذهبية السابعة له خلال هذا العام.

ميسي يعتبر من كبار المرشحين للفوز بهذه الجائزة، بسبب الموسم المميز الذي قدمه مع فريقه السابق برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

قيادة ميسي للأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 كذلك، ولعبه دورًا هامًا في حصد اللقب، يعتبر من أهم العوامل التي ترجح كفته كذلك.

الصحفي الإسباني "فرانسيسك أجيلار" كشف عن حالة الثقة التي يتمتع بها الأشخاص المقربين من ميسي في الفوز بالكرة الذهبية.

وأشار إلى أن اللاعب الذي سافر بالأمس إلى مدريد من أجل العلاج، يؤمن باستلام الجائزة يوم 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للجائزة في صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أبلغت ميسي بفوزه بالجائزة بالفعل.

وهو ما قد يمثل صدمة للعديد من اللاعبين، أبرزهم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والذي حصل مع فرنسا على دوري الأمم الأوروبية وتألق في يورو 2020.

ويتنافس على الكرة الذهبية كذلك بعض النجوم الآخرين، أبرزهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، وثنائي تشيلسي نجولو كانتي وجورجينيو.

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يذكر أن ميسي يتواجد حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد، لخوض رحلة للعلاج من مشاكله المستمرة في الركبة التي لاحقته مع باريس منذ بداية هذا الموسم.