متحدياً الإصابة .. ميسي يضع خطة "خاصة" لمواجهة البرازيل

على الرغم من المشاكل الجسدية التي يعاني منها مؤخرًا، ميسي لا يريد تفويت المباراتين القادمتين مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميسي تعرض مؤخرًا إلى مشاكل بدنية مزعجة، غاب على إثرها عن المشاركة مع فريقه في مباراة دوري الأبطال أمام لايبيزج ومباراة بودرو على مستوى الدوري الفرنسي.

لكن يبدو أن عزيمة ميسي للمشاركة مع منتخب بلاده والتأهل لكأس العالم القادم أقوى ولذلك وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن البرغوث الأرجنتيني لديه خطة من أجل تحقيق ذلك.

ما هي خطة ميسي للمشاركة مع الأرجنتين؟

فترة التوقف الدولي القادمة ستخوض الأرجنتين مباراتين من العيار الثقيل الأولى أمام أوروجواي يوم السبت المقبل الموافق 13 نوفمبر والأخرى أمام البرازيل.يوم الأربعاء 17 نوفمير.

ميسي يعتزم أن يشارك في كلتا المباراتين، الأولى لن يخوص الـ 90 دقيقة كاملة بل سيدخل بديلًا وسيشارك لبعض الدقائق فقط، أما الثانية فينوي لعب المباراة كاملةً.

وحسب "موندو ديبورتيفو" فإن ميسي جاهز لمناقشة الأمر مع ليونيل سكالوني، المدير الفني الحالي لمنتخب الأرجنتين.

ما هي طبيعة إصابة ميسي؟

الأرجنتيني خلال التوقف الدولي السابق، تلقى ضربة عنيفة في الركبة ضد فنزويلا، مما أدى إلى حدوث مضاعفات أثرت لاحقًُا على أوتار الركبة.

ميسي الآن في مدريد منذ الخميس الماضي من أجل إجراء علاج لاستعادة أنسجة العضلات، وهو الأمر الذي أبعده فترة عن المشاركة مع فريقه الفرنسي.

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