خاص - جوارديولا يمنع لاعبي مانشستر سيتي من الاحتفال بموسم الأعياد

أجواء صارمة في سيتي

منع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه من المشاركة في احتفالات موسم الأعياد تخوفاً من تكرار سيناريو الموسم الفائت بنفس التوقيت.

ويعيش سيتي حالة من التراجع على المستوى المحلي بعد أن تراجع للمركز الثالث في بطولة الدوري، وبفارق 14 نقطة عن قمة الترتيب.

وعلم "جول" أن جوارديولا منع لاعبيه من حضور الحفل الذي نظمه النادي مساء الخميس بمناسبة حلول موسم الأعياد، وذلك للتركيز على التحضير للقاء المقبل.

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وكشف المدير الفني في كتابه "فريق بيب في سيتي - صناع الفريق الخارج" أنه يظن أن سبب الخسائر التي تعرض لها من كريستال بالاس وليستر العام الماضي بنفس التوقيت هو المشاركة في نفس الحفل.

وحضر اللاعبون العام الماضي الحفل، ثم أكملوا السهرة في مكان مجاور لوقت متأخر، ولكن تواجدوا بالتدريبات في اليوم التالي، ما يراه جوارديولا أثر على تركيزهم واستعداداتهم للمباريات.

وتلقى عدداً من لاعبي سيتي انتقادات حادة بسبب حضورهم حفل عيد ميلاد نجم الفريق رحيم ستيرلينج، والذي أُقيم مباشرة بعد خسارة لقاء الديربي من يونايتد مطلع الأسبوع.

ويحل الفريق ضيفاً على أرسنال مساء الأحد لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج.