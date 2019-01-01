جيسوس: وددت لو أطلقت النار على نفسي بسبب عدم تسجيل الأهداف

تصريحات جريئة..

يؤمن جابريل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي، أنه لم يكن على ما يرام في الشهر الماضي، وأكد على أنه قد وضع نفسه تحت ضغط كبير بسبب عدم قدرته على تسجيل الأهداف لكتيبة بيب جوارديولا.

وكان جيسوس قد عجز عن التسجيل في آخر 8 مباريات مع السيتي بمختلف البطولات، قبل أن يتمكن من العودة بقوة من خلال هاتريك في شباك دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتصر فيها السماوي بأربعة أهداف لهدف.

الدولي البرازيلي تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "لم أكن سعيدًا ولم أكن على ما يرام في الشهر الماضي، لعبت 8 أو 9 مباريات ولم أتمكن من تحويل الفرص التي أُتيحت لي لأهداف، بالطبع لم أكن سعيدًا بذلك.".

"ولكن في بعض الأوقات بكرة القدم ينبغي عليك أن تواصل العمل بجد وأن تحاول مساعدة الفريق ومساعدة نفسك من خلال العمل الدؤوب وهذا ما قمت به بالفعل."

كما أضاف "لابد لي من التسجيل فأنا ألعب مع فريق كبير في مسابقات كبيرة ومع لاعبين كبار. أظن أن ما حدث معي يحدث أحيانًا مع لاعبين آخرين، لا يمكنني أن أتحدث عن الآخرين ولكن يمكنني التحدث عن نفسي فقط.".

"عندما أكون في مثل هذه الحالة وأشعر بالغضب من نفسي، أود أن أُطلق النار على رأسي، فهذه الوضعية هي صعبة للغاية بالنسبة لي. آخذ الأمور بشكل شخصي بالطبع، أقول يا إلهي عليّ أن أسجل."

خاص | رودري: سيميوني وبيب مختلفان تماماً وليفربول الخصم الأصعب

واستطرد"عندما تتاح لي الفرصة في النهاية قد لا أتمكن من تسجيلها لأنني أضع على كاهلي الكثير من الضغوطات وأفكر كثيرًا، أنا أحاول وفي النهاية أريد التسجيل وألا أُفكر في الضغوطات.".

كما تطرق صاحب الـ22 عامًا للحديث عن زميله سيرجيو أجويرو، حيث قال عنه "أنا في مسابقة ودية معه، آمل أن يُسجل عندما يلعب، أريده دائمًا أن يساعد الفريق، وعندما ألعب أنا فهو يساعدني ويفعل نفس الشيء، يا له من أمر مدهش.".

وأتم "يجب أن أتعلم منه، فهو هداف كبير وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف طوال مسيرته المهنية، أنا سعيد بالطبع بما سجلته حتى الآن، أظن أن 101 هدف هو رقم مميز حقًا.".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد تأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وهو في المركز الأول بمجموعته، في الوقت الذي يحتل فيه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي يحمل لقبه في آخر نسختين، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.