جوارديولا: رابطة البريميرليج لا تهتم بصحة اللاعبين

انتقادات متكررة لتكدس المباريات بموسم الأعياد

انتقد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مرة أخرى تكدس المباريات في موسم الأعياد بالكرة الإنجليزية، وما له من تأثير سلبي على اللاعبين.

وتزايدت حدة الانتقادات من جوارديولا وعديد المدربين بإنجلترا بسبب ضغط المباريات خلال الأسبوع الأخير من العام، واللعب كل ثلاثة أيام.

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وقال بيب للإعلام: "لا أملك أي ثقة بمسؤولي الدوري، لا يهتمون صراحة بصحة اللاعبين، في الموسم الأول هنا كان الوضع مشابهاً أيضاً، لعبنا في أنفيلد وبعد يومين في بيرنلي بملعبنا".

وأضاف: "كلماتي لن تغير شيئاً، مورينيو وكلوب قالا نفس الكلمات، كل موسم يتكرر الوضع، التلفاز هو من يقرر ونحن نتأقلم، يجب أن أرى كيف يشعر اللاعبون".

واستمر الكتالوني: "يجب أن أضع لاعبين جاهزين، لا أعرف كيف سيتعافى أي لاعب وما هو الشعور، سنرى".

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وعلق جوارديولا عن تراجع مستوى سيتي مؤخراً: "النادي قام بخطوات هائلة مع عدة مدربين ولاعبين بالسنوات الأخيرة، فاز بالبريميرليج أربع مرات في آخر عشر سنوات".

وختم: "عشنا موسين هائلين ولكن هذا الموسم خسرنا بالدوري أكثر من آخر موسمين، يجب أن نحلل الأمر ونمضي قدماً".

ويلتقي مانشستر سيتي مساء الأحد مع شيفيلد يونايتد، وكان لعب الجمعة أمام وولفرهامبتون وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة السابقة.