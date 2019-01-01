كلوب: اللعب كل ثلاثة أيام جريمة بحق مانشستر سيتي

لا راحة في الكرة الإنجليزية خلال الأعياد

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب يعلق على تكدس رزنامة اللقاءات بالكرة الإنجليزية خلال موسم الأعياد، عكس بقية الدوريات الأوروبية، ووصف الأمر بالجريمة.

ويلعب مانشستر سيتي مساء الجمعة أمام وولفرهامبتون في البريميرليج ضمن لقاءات البوكسينج داي، ثم يخوض مباراة بعد يومين أمام شيفيلد يونايتد.

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وقال كلوب في تصريحات للإعلام: "هذا ما يريده الجمهور، لا يوجد مدرب يعترض على اللعب في عيد القديس ستيفانو، ولكن اللعب يوم 27 ثم 29 ديسمبر يعد جريمة".

وأضاف: "لا أحد يوافق على هذا، ولكن الأمر يستمر، هذا ليس جيداً حتى للمشاهدة، ليست أزمة أن تلعب في السادس والعشرين ثم في التاسع والعشرين".

وواصل الألماني: "لا يوجد سبباً يجعل الفرق لا تحصل على راحة أكثر من 48 ساعة بين مباراتين في البريميرليج، نقول ما نريد ولكن لا أحد يستمع لنا".

وختم: "العلم الرياضي لا يجد طريقة لمواجهة تلك الأمور، الجسد بحاجة لفترة راحة ليواصل، هذا ما يقوله العلم، ولكن نتجاهل الأمر، ليس صحيحاً أن يتخذ أشخاص آخرون مثل تلك القرارات".

وتوقفت الدوريات في كل أنحاء أوروبا بمناسبة موسم الأعياد، وتحصل اللاعبون على فترة راحة