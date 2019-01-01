رئيس مانشستر سيتي: جوارديولا باقٍ ورحيله غير مطروح

يُطمئن كل جمهور السيتيزنز..

شدد فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، على بقاء بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية للفريق الإنجليزي، مؤكدًا على أنه لن يرحل قبل انقضاء مدة عقده في ملعب الاتحاد.

جوارديولا قاد مانشستر سيتي للتتويج مرتين متتاليتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن الأمور في موسمه الرابع لا تسير على ما يرام، حيث يبتعد عن الصدارة حاليًا بفارق 14 نقطة.

تقارير من الصحافة تداولت عزم جوارديولا أن يرحل عن السيتي بمجرد انتهاء هذا الموسم، في الوقت الذي يمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

سوريانو بدوره أجاب على تساؤلات بقاء جوارديولا من عدمه وقال "لقد قال في الكثير من الأوقات أن عقده ممتد حتى العام المقبل، لذلك فلا يوجد نقاش حول هذا الأمر.".

كما أضاف "بيب باقٍ وسيرحل عنّا في التوقيت الصحيح. نادينا قوي وسيستطيع أن يتعامل مع أي حدث كان، ولكن بيب قالها في أكثر من مرة أنه لن يرحل.".

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السيتي هُزم مساء الجمعة من ولفرهامبتون بثلاثية بعد أن كان متقدمًا بهدفين، في الوقت الذي أسقطته قرعة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في دور الـ16،ولكن يؤمن سوريانو أن ما يحدث الآن هو أمر طبيعي بالكامل.

"يمكنني القول أن ما يحدث الآن هو أمر طبيعي، ما لم يكن طبيعيًا هو ما حدث في آخر سنتين عندما جمّع مانشستر سيتي 198 نقطة. الدوري الإنجليزي دوري تنافسي ويمكن لأي فريق أن يحصد نقاط من أمامنا."

وواصل"بالطبع نحن لسنا سُعداء بعدد الهزائم التي تلقيناها هذا الموسم ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم وطبيعة المنافسة بشكل عام. نحن الآن في ديسمبر ولا يجب أن نحكم على ما قد يحدث في نهاية الموسم.".

واختتم "إذا كُنّا نريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، فعلينا أن نلعب أقوياء في جميع المسابقات بما في ذلك الدوري الإنجليزي، هذه هي الطريقة التي يمكن أن نربح بها البطولات.".