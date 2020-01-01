جندوزي لجمهور أرسنال: توقعوا مني الكثير

تطورت وسأواصل التطور..

يؤمن ماتيو جندوزي، لاعب أرسنال، أنه قد تطور كثيرًا هذا الموسم، مؤكدًا أن على جماهير الجانرز أن تتوقع منه الكثير في الفترة المقبلة.

وكان جندوزي قد انضم إلى أرسنال في صيف 2018 قادمًا من لوريان الفرنسي، ولم يتأخر وقت تأقلمه وظهوره بمستوى رفيع داخل ملعب الإمارات حتى صار من الكتيبة الأساسية للمدرب أوناي إيمري حينها.

جندوزي في تصريحات للصحافة قال "من المؤكد أن الجماهير تتوقع مني شيئًا مختلفًا الآن. في الموسم الماضي وصلت إليهم كلاعب شاب جديد ولم أكن معروفًا.".

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"بعد ذلك وحتمًا، لعبت بصورة جيدة، ولكن كان يُنظر إليّ على أنني لاعب شاب أيضًا، ولكن بعد ما قدمته أوضحت للجميع من أكون الآن."

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كما أضاف "لقد أوضحت للجميع أن بمقدوري مساعدة الفريق كثيرًا، لذا فمن الطبيعي أن يتوقعوا مني الكثير الآن خاصةً وأنني لعبت الكثير من المباريات في الآونة الأخيرة.".

"أعتقد أنني تحسنت ومستواي زاد كثيرًا هذا العام، أعتقد أنني حققت الكثير من الإنجازات وحققت نقاطًا جيدة، أنا أفضل من الموسم الماضي."

وأتم "هدفي هو استمرار التحسن حتى أكون الأفضل، وضعي واضح في الفريق، أثبت قدراتي، عليّ أن أبذل قصارى جهدي وأن أساعد الفريق بكل ما أوتيت من قوة.".

يذكر أن صاحب الـ20 عامًا قد شارك في 29 مباراة حتى الآن بمختلف البطولات، وقد زاد دوره كثيرًا بمجرد وصول مايكل أرتيتا إلى قيادة اللنادي اللندني.