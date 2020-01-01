أيوبي: فينجر وأنشيلوتي متشابهان

يتشاركان نفس الخصائص..

يؤمن أليكس أيوبي، لاعب إيفرتون ، أن مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي يتشابه كثيرًا مع مدربه الأسبق في آرسنال ، أرسين فينجر.

وكان فينجر هو من اكتشف أيوبي وضمه إلى الجانرز عام 2015، قبل أن يُغادر ملعب الإمارات الصيف الماضي إلى التوفيز نظير 40 مليون جنيه استرليني.

أيوبي في تصريحات للصحافة قال "إنهما متشابهان كثيرًا. كلاهما لا يتحدث كثيرًا، ولكن إذا قالا شيئًا ما، فهناك الكثير من الحكمة، هما تقريبًا نفس الشيء.".

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كما أضاف "كلاهما صبور للغاية، كلاهما يحب لعب كرة القدم، إن الأمر يُشبه أنني ألعب مع نفس المدرب الذي تركته من قبل.".

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وأتم "ليس الأمر وكأنني عدت إلى أرسنال لألعب مع آرسين فينجر، ولكن أنشيلوتي لديه نفس الفلسفة تقريبًا، يمكنني بالتبعية التكيف بسهولة مع خططته على الفور.".

يذكر أن الدولي النيجيري لم يشارك كثيرًا منذ وصول أنشيلوتي إلى قيادة إيفرتون بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع أرسنال، وكان حينها المدرب الإيطالي حاضرًا من المدرجات قبل توليه المهمة رسميًا.

كما يجدر الإشارة إلى أن إيفرتون يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز العاشر.