فيديو | الجماهير تنتقم.. السعوديون يعاقبون مانشيني على طريقتهم أمام عمان بعد أزمة "المتمردين"

ما فعله المدرب الإيطالي أثار ضجة كبيرة!

يبدو أن أيام روبرتو مانشيني المدير الفني للسعودية، باتت معدودة في قيادة الأخضر، الذي يخوض كأس أمم آسيا 2023 في قطر حاليا.

وفتح المدرب الإيطالي النار على سداسي المنتخب "سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي ومحمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي"، زاعما رفضهم تمثيل الأخضر في كأس آسيا.

تصريحات مانشيني ورد اللاعبين المستبعدين أثار ضجة كبيرة في الوسط الكروي السعودي، الأمر الذي انعكس على الجماهير قبل بدء مشوار الأخضر في كأس أمم آسيا أمام نظيره العُماني بالجولة الأولى من دور المجموعات مساء اليوم الثلاثاء.

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ونشر الإعلامي السعودي عايض السعدي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، من ملعب المباراة للجماهير السعودية، وهي تطلق صافرات الاستهجان أثناء ترديد المذيع الداخلي اسم "مانشيني".

يذكر أن الجماهير غاضبة كون المدرب كشف عن تلك الأزمة قبل 24 ساعة فقط من مواجهة عمان، وهو ما من شأنه أن يهز استقرار الأخضر الباحث عن اللقب الغائب عنه منذ سنوات.