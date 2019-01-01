جريزمان: كنا نعلم صعوبة مباراة ألبانيا بسبب الملعب

فرنسا نجحت في التغلب على ألبانيا بهدفين دون رد

انتقد أنطوان جريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي، ملعب مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا، مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو .

وحقق المنتخب الفرنسي، الفوز على حساب نظيره الألباني مساء اليوم بهدفين دون رد، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال جريزمان في تصريحات عقبت المباراة: "سعيد للغاية بتحقيق الفوز اليوم، كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة".

وواصل: "بالأمس رأينا ملعب المباراة، هذا لم يكن أفضل ملعب للعب مباراة عليه، لقد كانت حفلة لهم وافتتاح للملعب الجديد، نجحنا في صناعة الفارق بالشوط الأول".

وأكمل: "حالنا اليوم مختلف عن مباراة مولدوفا وهذا هو حال كرة القدم، يجب أن نكون واثقين من أنفسنا، حينها سنقدم مباريات رائعة مثل الليلة".

جريزمان ينضم لقائمة الثمانية الكبار بمنتخب فرنسا

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن نسير على الطريق الصحيح، كما أن عام 2019 ينتهي بشكل رائع بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.