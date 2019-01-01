جريزمان ينضم لقائمة الثمانية الكبار بمنتخب فرنسا

أنطوان جريزمان يسجل لمنتخب فرنسا ويصل لهدفه رقم ٣٠ مع الديوك.

سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة هدف منتخب بلاده الثاني في لقاء اليوم أمام نظيره الألباني ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وجاء ذلك الهدف ليكون رقم ٣٠ في تاريخ النجم السابق لأتلتيكو مدريد رفقة المنتخب الفرنسي ليدخل قائمة مميزة من هدافي الفريق عبر التاريخ.

وأحرز جريزمان الهدف من كرة أرضية عرضية في الدقيقة ٣٠ بعد تمريرة من اللاعب ليو دوبوا نجم فريق ليون الذي يشارك في مباراته الرابعة مع منتخب فرنسا.

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وتتكون القائمة التي دخلها جريزمان من ثمانية لاعبين نجحوا في تسجيل ٣٠ هدفًا أو أكثر للمنتخب الفرنسي عبر التاريخ وهو رقم لم يصل له غيرهم.

8 – Antoine Griezmann is the 8th player to score at least 30 goals with after Fontaine, Platini, Papin, Trezeguet, Henry, Zidane & Giroud. Select. #ALBFRA pic.twitter.com/rT4q0wESNA — OptaJean (@OptaJean) November 17, 2019

ويتصدر في الوقت الحالي تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق قائمة هدافي المنتخب الفرنسي برصيد ٥١ هدفًا، ويأتي ميشيل بلاتيني في المركز الثاني بـ ٤١ هدفًا.

ويحتل أولفييه جيرو المركز الثالث بـ ٣٩ هدفًا وخلفه ديفيد تريزيجيه وزيدان بـ ٣٤ و٣١ هدفًا على التوالي ويتساوى جريزمان مع الثنائي جاست فونتين وجيان بيير بابان بـ ٣٠ هدفًا.

جدير بالذكر أن نتيجة المباراة تشير لتقدم منتخب فرنسا بهدفين نظيفين حيث سجل توليسيو الهدف الأول بصناعة أيضًا من أنطوان جريزمان.