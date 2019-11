جريزمان ينضم لقائمة الثمانية الكبار بمنتخب فرنسا

سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة هدف منتخب بلاده الثاني في لقاء اليوم أمام نظيره الألباني ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وجاء ذلك الهدف ليكون رقم ٣٠ في تاريخ النجم السابق لأتلتيكو مدريد رفقة المنتخب الفرنسي ليدخل قائمة مميزة من هدافي الفريق عبر التاريخ.

وأحرز جريزمان الهدف من كرة أرضية عرضية في الدقيقة ٣٠ بعد تمريرة من اللاعب ليو دوبوا نجم فريق ليون الذي يشارك في مباراته الرابعة مع منتخب فرنسا.

وتتكون القائمة التي دخلها جريزمان من ثمانية لاعبين نجحوا في تسجيل ٣٠ هدفًا أو أكثر للمنتخب الفرنسي عبر التاريخ وهو رقم لم يصل له غيرهم.

