جروس يُحذر لاعبي الأهلي من التهاون أمام النجوم

ضمن مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

وجه المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، رسالة خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة نادي النجوم في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي يواجه النجوم يوم الجمعة المُقبلة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد جروس للاعبيه على ضرورة اللعب بجدية والاستعداد الأمثل لمواجهة النجوم، وذلك خوفًا من التهاون لوجود المنافس في درجات أدنى بالدوري.

ونقل المدرب للاعبين ضرورة أن يكون الهدف المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الرياضي الحالي، وأنه في حاجة للجميع خلال المواجهات القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي بعض التغييرات، حيث سيعتمد جروس على جميع عناصره الأساسية المعروفة والمتواجدة معه خلال التدريبات اليومية، رغبة في إبقائهم في أجواء المباريات الرسمية، في ظل توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويفتقد فريق الأهلي خلال مباراته القادمة 4 من عناصره الدولية في مباراة النجوم، بعد استدعاء الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي رينارد الثلاثي محمد خبراني لاعب خط الدفاع، وعبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي، ومحمد الربيعي حارس المرمى لقائمته المشاركة حالياً في دورة بطولة «خليجي 24».