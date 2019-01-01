عبدالله مادو يعود لتدريبات النصر وأزمة لفيتوريا في مباراة البكيرية

شارك مادو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته طوال الفترة الماضية

بدأ اللاعب عبد الله مادو، مدافع نادي النصر السعودي التعافي من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا وحرمته من التواجد رفقة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في منافسات خليجي 24.

وشارك مادو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته طوال الفترة الماضية، ليبدأ الإعداد لعودة الدوري الفترة المُقبلة.

في الإطار نفسه، يُعاني اللاعب فهد الجميعة، من الإصابة بكسر في عظمة الوجه سيغيب بسببها قرابة الشهر، وأوقعت إصابة الجميعة مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا في حرج كبير.

وكان من المنتظر أن يعتمد المدير الفني البرتغالي روس فيتوريا على الجميعة في مركز الظهير الأيمن للقاء النصر بالبكيرية يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما يغيب سلطان الغنام بسبب وجوده ضمن صفوف الأخضر السعودي، فيما يعاني الثنائي عبد الرحمن العبيد وحمد المنصور من إصابات سوف تغيّبهما عن لقاء البكيرية.

، ولم يتبقَّ ضمن خيارات فيتوريا لمركز الظهير الأيسر سوى عوض خميس، فيما من المرجح أن يعود للقائمة الأساسية بعد غياب طويل عمر هوساوي في مركز الظهير الأيمن.

وينتظر نادي النصر مواجهة أمام البكيرية، المتواجد في الدوري السعودي للدرجة الثانية، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة النصر مع البكيرية، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع من مساء الجمعة “بتوقيت مكة المكرمة” على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، وسيتم إذاعتها عبر شاشة “السعودية الرياضية 1”.