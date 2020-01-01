جدول مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

سيكون يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، حافلًا بالمباريات الكبيرة على مختلف الأصعدة العربية منها والأوروبية، بدايةً من دوري أبطال أوروبا ومرورًا بالدوري المصري ووصولًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إن كنت من عشاق الكرة الأوروبية فلا يوجد ما هو أمتع من متابعة مباراة المباراة المرتقبة على ملعب أنفيلد بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، إلى جانب القمة الأخرى بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند حتى وإن كانت ستقام بدون جماهير.

في الوقت نفسه فهناك جولة جديدة تنطلق من الدوري السعودي بعدد من المباريات المثيرة أبرزها على الإطلاق قمة الأهلي والتعاون، فيما يلتقي الهلال مع ضمك ويلتقي النصر مع الرائد وقمة أخرى بين الاتحاد والوحدة.

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الدوري المصري يعود من جديد إلى البزوغ، ويعود الأهلي إلى نشاطاته المحلية عندما يلتقي مع سموحة العنيد، بينما يلتقي بيراميدز مع إنبي.

تأجيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تأجيل مباراة أرسنال ومضيفه مانشستر سيتي لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

المباراة المؤجلة من الأساس لانشغال السيتي بالمشاركة في نهائي كأس كاراباو، تقرر تأجيلها ثانيةً نتيجة لتعامل لاعبي أرسنال مع رئيس أولمبياكوس، والذي أُعلِن عن إصابته بكورونا خلال مشاركتهم في الدوري الأوروبي.

الخوف دب في نفوس الإنجليز من إمكانية نقل أحد لاعبي أو إداريي الجانرز العدوى على أرض الملعب لكتيبة بيب جوارديولا وآثروا السلامة بتأجيل المباراة لحين الاطمئنان على صحة كل أعضاء النادي اللندني.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 مارس "11-3-2020":

دوري أبطال أوروبا - إياب دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الهلال 16:10 السعودية، 15:10 مصر الرياضية السعودية الاتفاق - الشباب 18:25 السعودية، 17:25 مصر الرياضية السعودية التعاون - الأهلي 18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية الاتحاد - الوحدة 20:45 السعودية، 19:45 مصر الرياضية السعودية النصر - الرائد 20:45 السعودية، 19:45 مصر الرياضية السعودية

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - الأهلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports