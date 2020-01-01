جدول مباريات كأس كاراباو 2020-21 والقنوات الناقلة

كل ما تحتاج معرفته حول نسخة هذا العام من كأس كاراباو، الفرق المشاركة بالكأس ومواعيد ونتائج المباريات والقنوات الناقلة والفرق الأكثر تتويجًا

بدأت نسخة 2020-21 من كأس كاراباو في أغسطس 2020، بدخول فرق دوري البطولة الإنجليزي والدرجة الأولى والثانية في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي رفع كأس النسخة الأخيرة من الكأس للمرة السابعة والثالثة على التوالي بعد فوزه على أستون فيلا في النهائي في مارس الماضي.

سيقام نهائي هذا الموسم في 28 فبراير 2021 على ملعب ويمبلي.

المزيد من الفرق

أزمة كبرى في إنجلترا بسبب كأس كاراباو وفيروس كورونا!

جول لديه دليلك الكامل، بما في ذلك الفرق المشاركة ومعلومات القرعة الكاملة وجداول المباريات والنتائج.

ما هو نظام كأس كاراباو؟

تدخل جميع الأندية الـ 92 المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الثانية) كأس كاراباو 2020-21 ، بمشاركة موزعة على الأقسام.

ستُلعب المسابقة على سبع جولات، بمباراة واحدة وليست ذهاب وعودة.

في الجولة الأولى، تم تقسيم القرعة إلى أندية شمالية وجنوبية مع 22 فريقًا من فرق البطولة ودخول جميع أندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

موعد ربع نهائي كأس كاراباو 2020

ستلعب مباريات ربع نهائي كأس كاراباو في 21 ديسمبر 2020، وسيتم تحديد المواجهات بعد إجراء القرعة بين الفرق المتأهلة.

الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الرابطة توتنهام نيوكاسل مانشستر سيتي مانشستر يونايتد إيفرتون برينتفورد / فولهام أستون فيلا / ستوك سيتي ليفربول / آرسنال

جدول مباريات كأس كاراباو - الجولة الرابعة

بدأت مباريات الجولة الرابعة من كأس كاراباو يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، واستمرت حتى الخميس 1 أكتوبر 2020.

المباراة الموعد النتيجة توتنهام - تشيلسي الثلاثاء 29 سبتمبر 2020،

12 صفر 1442 1-1

(4-5) بركلات الترجيح نيوبورت كاونتي - نيوكاسل الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442 1-1

(5-4) بركلات الترجيح بيرنلي - مانشستر سيتي الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442 3-0 برايتون - مانشستر يونايتد الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442 3-0 إيفرتون - وست هام الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442 1-4 بيرنتفورد - فولهام الخميس 1 أكتوبر 2020،

14 صفر 1442،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أستون فيلا - ستوك سيتي الخميس 1 أكتوبر 2020،

14 صفر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ليفربول - آرسنال الخميس 1 أكتوبر 2020،

14 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية

جدول مباريات كأس كاراباو 2020 - الجولة الثالثة

الموعد المباراة النتيجة وست بروميتش - بيرنتفورد الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 2-2

(5-4) بركلات الترجيح نيوبورت كاونتي - واتفورد الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 1-3 وست هام - هال سيتي الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 1-5 لوتون تاون - مانشستر يونايتد الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 3-0 ستوك سيتي - جيلينجهام الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 0-1 فولهام - شيفيلد وينزداي الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 0-2 ميلوول - بيرنلي الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 2-0 بريستون - برايتون الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 2-0 فليتوود - إيفرتون الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 5-2 موركامب - نيوكاسل الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 7-0 تشيلسي - بارنسلي الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 0-6 ليستر سيتي - آرسنال الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442 2-0 بريستول سيتي - أستون فيلا الخميس 24 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 3-0 لينكولن سيتي - ليفربول الخميس 24 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 7-2 مانشستر سيتي - بورنموث الخميس 24 سبتمبر 2020،

5 صفر 1442 1-2

جدول مباريات كأس كاراباو - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة ميلوول - تشيلتينهام الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 1-3 ريدينج - لوتون تاون الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 1-0 جيلينجهام - كوفينتي الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 1-1

(4-5) بركلات الترجيح ميدلسبره - بارنسلي الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 2-0 ديربي كاونتي - بريستون الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 2-1 برادفورد سيتي - لينكولن سيتي الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 5-0 أوكسفورد يونايتد - واتفورد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 1-1

(3-0) بركلات الترجيح فليتوود - بورت فيل الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 1-2 نيوبورت كاونتي - كامبريدج يونايتد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 0-1 نيوكاسل - بلاكبيرن روفرز الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 0-1 وست هام - تشارلتون الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 0-3 روتشديل - شيفيلد وينزداي الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 2-0 بورنموث - كريستال بالاس الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 0-0

(10-11) بركلات الترجيح بورتون - أستون فيلا الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 3-1 موركامب - أولدهام أتلتيك الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 0-1 ليتون أورينت - بليموث أرجيل الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442 2-3 وست بروميتش - هاروجيت تاون الأربعاء 16 سبتمبر 2020،

28 محرم 1442 0-3 إبسويتش تاون - فولهام الأربعاء 16 سبتمبر 2020،

28 محرم 1442 1-0 ساوثامبتون - برينتفورد الأربعاء 16 سبتمبر 2020،

28 محرم 1442 2-0 بريستول سيتي - نورثامبتون تاون الأربعاء 16 سبتمبر 2020،

28 محرم 1442 0-4 ليدز يونايتد - هال سيتي الأربعاء 16 سبتمبر 2020،

28 محرم 1442 1-1

(9-8) بركلات الترجيح إيفرتون - سالفورد سيتي الأربعاء 16 سبتمبر 2020،

28 محرم 1442 0-3 بيرنلي - شيفيلد يونايتد الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442 1-1

(4-5) بركلات الترجيح وولفرهامبتون - ستوك سيتي الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442 1-0 برايتون - بورتسموث الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442 0-4

جدول مباريات كأس كاراباو - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة بلاكبيرن روفرز - دونكاستر السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442 2-3 ستيفينيدج - بورتسموث السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442 3-3

(3-1) بركلات الترجيح بريستون - مانسفيلد تاون السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442 0-4 ستوك سيتي - بلاكبول السبت 29 أغسطس 2020، 10 محرم 1442 0-0 ​(4-5) بركلات الترجيح ميدلسبره - شروسبيري الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442 3-4 بورتون - أكسرينجتون ستانلي الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442 1-1

(2-4) بركلات الترجيح ديربي كاونتي - بارو السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 0-0 ​(2-3) بركلات الترجيح بليموث أرجيل - كوينز بارك رينجرز السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 2-3 جيلينجهام - ساوثيند يونايتد السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-1 كراولي تاون - ميلوول السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 3-1 بريستول سيتي - إكسيتر سيتي السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-2 وولسوول - شيفيلد وينزداي السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 0-0 ​(4-2) بركلات الترجيح بارنسلي - نوتنجهام فورست السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 0-1 كرو أليكساندرا - لنكولن سيتي السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 2-1 لوتون تاون - نوريتش سيتي السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 1-3 سالفورد سيتي - روثرهام السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 1-1

(2-4) بركلات الترجيح ترانمير - هاروجيت تاون السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 1-1

(8-7) بركلات الترجيح سويندون تاون - تشارلتون السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 3-1 هدرسفيلد - روتشديل السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 1-0 ريدينج - كولتشيستر السبت 5 سبتمبر 2020، 17 محرم 1442 1-3 إن كي دونز - كوفينتري السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 1-0 أولدهام أتلتيك - كارليسل السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-3 نورثامبتون تاون - كارديف سيتي السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-3 فورست جرين - ليتون أورينت السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 2-1 فليتوود - ويجان السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 2-3 بيتربورو - تشيلتينهام السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 1-0 برمنجهام - كامبريدج يونايتد السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 1-0 جيمسبي تاون - موركامب السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 1-1

(4-3) بركلات الترجيح نيوبورت كاونتي - سوانزي سيتي السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-2 أوكسفورد يونايتد - ويمبلدون السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 1-1

(3-4) بركلات الترجيح بولتون - برادفورد سيتي السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 2-1 إبسويتش تاون - بريستول روفرز السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-3 سندرلاند - هال سيتي السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 0-0

(5-4) بركلات الترجيح سكونثورب - بورت فيل السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442 2-1 برينتفورد - ويكومب الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442 1-1

(2-4) بركلات الترجيح