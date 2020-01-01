جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك؟ وما هو ترتيب الدوري المصري

يُهيمن الأهلي على لقب الدوري المصري عبر التاريخ بتتويجه بـ42 نسخة في مقابل 12 فقط لأقرب المنافسين، الزمالك، ويأمل النادي الأحمر في مواصلة هذه السيطرة المطلقة التي رسخها في السنوات الماضية بالتتويج بآخر 5 دوريات على التوالي.

الزمالك بدوره يضع عينه على إعادة اللقب الغائب منذ 2015 إلى خزائن ميت عقبة، خصوصًا وبعد الموسم الماضي المخيب للآمال الذي خرجه الفارس الأبيض بدون بطولات وفقد الدوري مبكرًا بفقدان عدد كبير من النقاط في الدور الأول.

نسخة 2020-21 من الدوري المصري ستنطلق يوم الجمعة 1 ديسمبر 2020، ويفترض أن تكون مختلفة ومثيرة عن السابقين في ظل التدعيمات التي قام بها بيراميدز هو الآخر، مع الصاعدين حديثًا سيراميكا والبنك الأهلي.

المزيد من الفرق

الأندية الجماهيرية كالإسماعيلي والمصري أيضًا تعاقدت مع عدد من اللاعبين وتود التواجد في المربع الذهبي، فيما توجد فرق مبشرة للغاية كالمقاولون العرب المتألق منذ العام الماضي، وكذلك الإنتاج الحربي وطلائع الجيش وغيرهم.

كل المؤشرات تقول أن الموسم الجديد للدوري المصري سيكون مثيرًا وممتعًا، الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب والزمالك من أجل تعويض جماهيره، وبيراميدز في سبيل كتابة التاريخ بقائمة من أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ترتيب الدوري المصري، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

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ترتيب الدوري المصري 2020-21

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 0 0 0 0 0 8 0 0 2 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 المقاولون العرب 0 0 0 0 0 0 0 0 5 سموحة 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنبي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الإنتاج الحربي 0 0 0 0 35 0 0 0 9 مصر المقاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 طلائع الجيش 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الجونة 0 0 0 0 0 0 0 0 14 أسوان 0 0 0 0 0 0 0 0 15 وادي دجلة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 سيراميكا 0 0 0 0 0 0 0 0 17 غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0 0 18 البنك الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيقدم موقع جول خدمة البث المباشر الكتابي للبطولة، والتي تنطلق قبل نصف ساعة من كل مباراة.

جدول مباريات الدوري المصري 2020-21 - الجولة الأولى