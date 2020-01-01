جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2020-21، وما هي القنوات الناقلة وقائمة الفريق المحلية؟ ما هو ترتيب الأهلي في الدوري المصري؟

عاد الدوري المصري الممتاز من جديد بموسم يتوقع أن يكون أكثر إثارة من سابقيه يحمل الرقم 62 في تاريخ البطولة في ديسمبر 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الماضي.

يمتلك النادي الأهلي شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس فقط في مصر، وقد وضع نفسه منذ سنوات على خارطة الكرة العالمية بمشاركاته المشرفة في كأس العالم للأندية في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، كما أحد أكثر الأندية في العالم فوزًا بالبطولات.

الأهلي هو أكثر الأندية فوزًا بالدوري المصري عبر التاريخ، حيث يمتلك 42 لقبًا كان آخرهم نسخة الموسم الماضي، والتي لم يكتف بها المارد الأحمر، ولم يرض إلا بثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الذي فاز بها للمرة التاسعة على حساب الغريم التقليدي الزمالك .

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ومع بداية الموسم الجديد، تعرف على جدول مبارات وترتيب الأهلي في الدوري المصري 2021، وما هي القنوات الناقلة وأكثر...

جدول مباريات الدوري المصري 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

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قائمة الأهلي في الدوري المصري 2021

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد الشناوي - مصطفى شوبير

علي لطفي - محمد الشناوي - مصطفى شوبير الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني.

أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني. الوسط: حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم بيدفيد - أكرم توفيق - ناصر ماهر - عربي بدر.

حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم بيدفيد - أكرم توفيق - ناصر ماهر - عربي بدر. الهجوم: محمود كهربا - مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - جيرالدو.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021

بداية الأهلي للدوري المصري هذا الموسم ستكون على ملعبه ضد مصر المقاصة، وفي الأسبوع الثالث سيكون في مواجهة منافس صعب هو الاتحاد.

🚨| الأهلي يستهل رحلة البحث عن لقب بطولة الدوري العام للموسم السادس وللمرة الـ43 في تاريخه بمواجهة مصر للمقاصة في الثالث عشر من ديسمبر الجاري.🦅



🔴 | #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/xADsPYebtm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 6, 2020

أما مباراة القمة ضد الزمالك فستلعب في الجولة الرابعة، وموعدها هو الإثنين 28 ديسمبر 2020.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 الأهلي - مصر المقاصة الأحد 13 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد السلام 2 غزل المحلة - الأهلي الجمعة 18 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد المحلة 4 الزمالك - الأهلي الإثنين 28 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي 5 الأهلي - وادي دجلة الجمعة 1 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد السلام 6 سيراميكا كليوباترا - الأهلي الجمعة 8 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد السويس الجديد 3 الأهلي - الاتحاد الإثنين 11 يناير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ستاد السلام 7 الأهلي - الانتاج الحربي الجمعة 15 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد السلام

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يقدم موقع جول خدمة البث الكتابي المباشر لمتابعيه قبل كل مباراة بنصف ساعة لمن ليست لديهم القدرة على متابعة التلفاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2021