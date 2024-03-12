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Alvaro Morata Atletico Madrid Lautaro Martinez Inter(C)Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأبطالدوري أبطال آسياالقنوات الناقلةأتلتيكو مدريد v إنتر ميلانأتلتيكو مدريدإنتر ميلانبوروسيا دورتموند v أيندهوفنالدوري الإنجليزي الممتازبوروسيا دورتموندأيندهوفنYokohama F.Marinos v Shandong TaishanYokohama F.MarinosShandong TaishanAFC Bournemouth v Luton TownAFC BournemouthLuton Townباريس سان جيرمان v Niceباريس سان جيرمانNiceكأس فرنسا 1كأس ليبيرتادوريس 1Inter Miami CF v Nashville SCInter Miami CFNashville SCCONCACAF Champions Cup

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 حيث نعود لنستكمل لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل الإنتر ضيفاً على أتلتيكو مدريد، بينما يستضيف بوروسيا دورتموند فريق بي إس في آيندهوفن.

كما نتابع مباراة يوكوهاما إف مارينوس ضد شاندونج تايشان في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى لقاء ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بين بورنموث ولوتون تاون، وربع نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي يُشارك فيها فريق بالستينو المسمى على أسم دولة فلسطين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي وكأس فرنسا وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا داخل السعودية.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 "13-03-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بوروسيا دورتموند - آيندهوفن23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3حسن العيدروس
أتلتيكو مدريد - الإنتر23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

كأس أبطال الكونكاكاف - إياب دور الـ 16 (فجر الخميس)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي - ناشفيل03:15 السعودية، 02:15 مصر
(فجر الخميس 14-3-2024)		Youtube

دوري أبطال آسيا - إياب دور الـ 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوكوهاما إف مارينوس - شاندونج تايشان14:00 الإمارات، 13:00 السعوديةbeIN Sports AFC
Alkass 9
SSC SPORT 1 HD		عامر الخوذيري
هيكل الصغير
عبد العزيز السبر

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - لوتون تاون22:30 السعودية، 21:30 مصرbeIN Sports HD 2محمد بركات

كأس فرنسا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - نيس23:10 السعودية، 22:10 مصرbeIN Sports HD 4جواد بدة

كوبا ليبرتادوريس - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بالستينو - ناسيونال أسونسيون03:30 السعودية، 02:30 مصرbeIN Sports HD 3نوفل باشي

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