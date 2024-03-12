جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 حيث نعود لنستكمل لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل الإنتر ضيفاً على أتلتيكو مدريد، بينما يستضيف بوروسيا دورتموند فريق بي إس في آيندهوفن.

كما نتابع مباراة يوكوهاما إف مارينوس ضد شاندونج تايشان في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى لقاء ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي بين بورنموث ولوتون تاون، وربع نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي يُشارك فيها فريق بالستينو المسمى على أسم دولة فلسطين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي وكأس فرنسا وكوبا ليبرتادوريس.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 "13-03-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بوروسيا دورتموند - آيندهوفن 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 حسن العيدروس أتلتيكو مدريد - الإنتر 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

كأس أبطال الكونكاكاف - إياب دور الـ 16 (فجر الخميس)

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي - ناشفيل 03:15 السعودية، 02:15 مصر

(فجر الخميس 14-3-2024) Youtube

دوري أبطال آسيا - إياب دور الـ 8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوكوهاما إف مارينوس - شاندونج تايشان 14:00 الإمارات، 13:00 السعودية beIN Sports AFC

Alkass 9

SSC SPORT 1 HD عامر الخوذيري

هيكل الصغير

عبد العزيز السبر

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورنموث - لوتون تاون 22:30 السعودية، 21:30 مصر beIN Sports HD 2 محمد بركات

كأس فرنسا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - نيس 23:10 السعودية، 22:10 مصر beIN Sports HD 4 جواد بدة

كوبا ليبرتادوريس - إياب ربع النهائي