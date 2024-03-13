دوري أبطال أوروبا
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2 - 1مجم 2 - 2جزاء 3 - 2
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أنطوان جريزمان 35'ميمفيس ديباي 87'
فيديريكو ديماركو 33'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1) (و إ 2-1)

أتلتيكو مدريد v إنترالنتائج والإحصائيات,