مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تبدأ أحداث الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 19 يونيو 2020 ميلادياً، الموافق 27 شوال 1441 هجرياً، بمباريات قوية تليق بشغف ولهفة جماهير ومشجعي الدوري الأكثر إثارة في العالم، وستكون البداية على ملعب توتنهام حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على السبيرز.

يستضيف نادي برايتون الجانرز الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة على ملعب فالمر، من الممكن أن يستفيد آرسنال في هذه الجولة للقفز لمركز متقدم بسبب تقارب النقاط مع شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون وتوتنهام الذي يأتي في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة فقط.

في اليوم الثالث من نفس الجولة سيجمع لقاء بين تشيلسي صاحب المركز الرابع وأستون فيلا متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وتعتبر المباراة فرصة للزرق لاقتناص ثلاث نقاط مهمين، وتقام المباراة على أرض أستون فيلا بملعب فيلا بارك.

المزيد من الفرق

كما يشهد جوديسون بارك مباراة بين إيفرتون صاحب الأرض وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في لقاء ينتظره عشاق الريدز من في جميع أنحاء العالم، ومحبي محمد صلاح في العالم العربي المشتاقين للاستمتاع بمشاهدة الريد ديفلز وهم يتابعون الانفراد بصدارة البريميرليج.

وفي ختام الجولة يستضيف مانشستر سيتي فريق بيرنلي على أرضه في ملعب الاتحاد في مباراة صعبة جداً على الأخير، لكنه يطمع أن يتمكن من اقتناص ثلاث نقاط صعبة من السيتيزنس لتحسين مكانه في جدول الدوري.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نوريتش سيتي - ساوثامبتون الجمعة 19 يونيو 2020،

27 شوال 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 كارو رود توتنهام - مانشستر يونايتد الجمعة 19 يونيو 2020،

27 شوال 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد توتنهام واتفورد - ليستر سيتي السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيكاراج رود برايتون - آرسنال السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد أميكس وست هام - وولفرهامبتون السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد لندن بورنموث - كريستال بالاس السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد فيتاليتي نيوكاسل - شيفيلد يونايتد الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت جيمس بارك أستون فيلا - تشيلسي الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 2 فيلا بارك إيفرتون - ليفربول الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 لم يتحدد مانشستر سيتي - بيرنلي الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد الاتحاد

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الإنجليزي ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الثانية هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.

إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز .

البطولة القناة الناقلة المتابعة عبر الإنترنت الدوري الإنجليزي beIN SPORTS HD 1 البث المباشر من جول

أبرز الغائبين عن الجولة 30 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف كالوم تشامبرس - آرسنال دافيد لويز - آرسنال سوكراتيس - آرسنال جورجينيو - تشيلسي بابلو ماري - آرسنال موسى دجينيبو - ساوثامبتون جرانيت جاكا - آرسنال ديلي آلي - توتنهام كالوم هودسون أودوي - تشيلسي لا يوجد دانييل أماراتي - ليستر سيتي لا يوجد ريكاردو بيريرا - ليستر سيتي لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد إريك جارسيا - مانشستر سيتي لا يوجد فيل جونز - مانشستر يونايتد لا يوجد تروي باروت - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: