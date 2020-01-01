جدل كبير حول مستقبل بارتي وانتقاله لآرسنال

الوكالة الراعية للنجم الغاني تنفي تصريحات والده

حالة كبيرة من الجدل كان بطلها توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الساعات الأخيرة، سواء بالبقاء مع النادي الإسباني أو الانضمام لآرسنال في الصيف.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت في الفترة الأخيرة حول رغبة أتلتيكو في الحفاظ على خدمات بارتي، والتوقيع على عقد جديد بدلاً من عقده الحالي الذي يحتوي على شرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.

والد اللاعب خرج في تصريحات للإذاعة الغانية قائلا:"تحدثت مع ابني بعد سماع شائعات انتقاله لآرسنال، أخبرني أن هناك بعض المفاوضات ولكن الأمر يتعلق بمطالب أتلتيكو".

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وأضاف:"لو ذهب لآرسنال سيكون ذلك جيداً، هناك العديد من المشجعين لهم في غانا، لذلك تسعدني رؤيته يلعب لهم في حالة الاتفاق على كيفية رحيله".

ومن جانبها ردت وكالة "JJ Sport" التي تمثل توماس بارتي على تصريحات والده:"هذه أنباء غير صحيحة أبداً، لا توجد أي مفاوضات مع آرسنال".

ويبدو الاحتمال الأكبر في الوقت الحالي، هو إصرار أتلتيكو مدريد على بقاء صاحب الـ26 سنة، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية للمدرب دييجو سيميوني مع الفريق.

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وعلى الجانب الآخر يعتبره ميكيل أرتيتا أحد الأهداف الأساسية له بسوق الانتقالات، نظراً للشكوك المتزايدة حول مستقبل الثنائي لوكاس توريرا وجرانيت جاكا.

جدير بالذكر أن موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، نظراً لتوقف النشاط الكروي بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا، وعدم وضوح الموقف حول استئناف الموسم الحالي.