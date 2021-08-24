الجائزة نفسها ستذهب إلى الطاقم الطبي للدنمارك

حصل سيمون كيير مدافع نادي ميلان الإيطالي ومنتخب الدنمارك، على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد المساهمة في إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن.

صانع ألعاب الدنمارك انهار على أرض الملعب في مواجهة بلاده أمام فنلندا في بطولة يورو 2020، بعد تأثره بنوبة قلبية شكلت خطورة كبيرة على حياته.

كيير أظهر صفاته القيادية بأفضل صورة ممكنة خلال هذه اللحظات، حيث ساهم في إنعاش إريكسن وحاول تهدئة زوجته بعد نزولها إلى أرض الملعب.

الطاقم الطبي للدنمارك سيحصل على نفس الجائزة أيضًا، بعد اللقطة البطولية التي تم إنقاذ فيها حياة إريكسن بفضل التدخل السريع واتخاذ القرارت الصحيحة لعلاجه قبل نقله إلى المستشفى.

اللقطة الأشهر في هذه الواقعة المرعبة، كانت تصرف فريق الدنمارك والتفافه حول إريكسن والجهاز الطبي، لحماية اللاعب من كاميرات وسائل الإعلام وعدم بث الخوف في قلوب عائلته والمشجعين.

ومن جانبه قال أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي:"جائزة الرئيس هذه المرة ستتجاوز كرة القدم، وستكون بمثابة تذكير مهم ودائم لمدى قيمة الحياة".

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وأضاف:"أود أن أبعث بأطيب تمنياتي لكريستيان إريكسن وعائلته خلال مرحلة الشفاء التي يمر بها الآن".

يذكر أن موقف إريكسن يظل غامضًا حتى الآن في العودة إلى الملاعب من خلال فريقه الحالي إنتر، حيث قد يضطر إلى العودة خلال 6 أشهر ولكن من خلال فريق آخر بسبب الضوابط المفروضة في الدوري الإيطالي على أي لاعب يعاني من مشاكل صحية في القلب.