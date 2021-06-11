ثورة داخل برشلونة.. لابورتا يطيح بمكتشف ميسي

ثورة تجتاح برشلونة

يستعد جوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي لاشعال ثورة في صفوف برشلونة وباشر العمل من برشلونة ب.

وكشفت تقارير أن لابورتا أبلغ بعض رموز برشلونة أنهم خارج أسوار النادي اعتبارًا من الموسم المقبل، ومن ضمنهم بعض الأسماء البارزة.

كيف بدأت الثورة داخل أسوار النادي؟

أبلغ النادي جارسيا بيمينتا، مدرب برشلونة ب الحالي، بحسب "ESPN" أنه لن يستمر في قيادة الفريق بعد الآن كما بلغ أوريلي ألتيميرا، رئيس كرة القدم الشعبية للبلوجرانا، وأليكس جارسيا، من قسم المراقبين بأنهم تم الاستغناء عن خدماتهم أيضًا.

وذكرت التقارير الصحفية أن الأمر كان مفاجئًا وكان يفترض أن يسمح لهم بمواصلة العمل لموسم آخر. لكن في صباح يوم الجمعة، أبلغهم النادي، عبر لابورتا أنه يستغني عن خدماتهم.

يذكر أن اسم بيمينتا تم ترديده بشكل طفيف ليحل محل كومان إذا لم يستمر الهولندي.

من هو جارسيا بيمينتا؟

بدأ بيمينتا حياته المهنية داخل برشلونة منذ 19 عامًا، حيث كان مسؤولًا عن الفئات العمرية الأصغر سنًا، وتخرج من تحت قيادته النجم ليونيل ميسي.

وحقق أول لقب مهم له في عام 2018، عندما رفع لقب دوري الشباب، اللقب الذي سمح له بالوصول إلى العمل مع الفريق الرديف.

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