أخبار برشلونة: يوفنتوس يعقد صفقة ديباي، ولا أمل في ضم جوندوان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 10 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 10 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | صدمة ريال مدريد وفاينالدوم باريسي رسمياً

أخبار برشلونة اليوم الخميس 10 يونيو 2021:

لا أمل في التعاقد مع جوندوان

مصادر جول أكدت أنه لا توجد نية على الإطلاق من قبل إدارة مانشستر سيتي لبيع جوندوان هذا الصيف مهما كانت العروض المقدمة في هذا الشأن.

ومع امتداد عقد جوندوان لعامين آخرين، لا تفكر إدارة مانشستر سيتي في هذه الأثناء بفتح محادثات مع اللاعب الألماني لتمديد هذا العقد أيضًا.

يمكن القول بوضوح أن وضع جوندوان سيبقى على ما هو عليه في ملعب الاتحاد، ولا توجد أي فرص له للانضمام إلى برشلونة.

برشلونة يتقدم بعرض لنجم روما

تحدثت آخر الأنباء القادمة من إسبانيا عن توجه برشلونة نحو روما من أجل تعويض ضياع صفقة جورجينيو فاينالدوم، وذلك عبر محاولة ضم نجم الفريق الإيطالي لورينزو بيليجريني.

التقرير قال إن موقف بيليجريني من عدم تمديد عقده الذي ينتهي في 2022 ووجود شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو قد تجعل البلوجرانا مهتماً.

مالك إنتر ميامي متفائل بضم ميسي

يؤمن مالك إنتر ميامي خورخي ماس بأن ناديه سيكون قادرًا على الحصول على توقيع نجم برشلونة ليونيل ميسي في المستقبل، ليثير قلقًا داخل البرسا حول مستقبل البرغوث.

المالك قال في حديث صحفي "ديفيد وأنا نعمل حقًا بكل قوة، نريد أن نجلب أفضل اللاعبين هنا، وميسي هو لاعب هذا الجيل، وربما يكون الأفضل في التاريخ".

كما أضاف "أنا متفائل بأن ميسي سوف يرتدي قميص إنتر ميامي".

وأتم "أعتقد أنه سيكمل إرث أعظم لاعب في جيلنا وسيلاقي طموحات مالكي إنتر ميامي لبناء فريق على مستوى عالمي".

صفقة ديباي في خطر بسبب يوفنتوس

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن انتقال ممفيس ديباي إلى برشلونة في خطر بسبب العرض المادي الأفضل الذي وصل مؤخرًا للاعب من يوفنتوس.

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحيفة الإسبانية، فإن عرض يوفنتوس يزيد عن عرض برشلونة بمقدار 3 مليون يورو سنويًا، وهو ما لقيّ إعجاب اللاعب.

ليس جايا.. ظهير أيسر جديد على طاولة برشلونة

تناولت تقارير صحفية إسبانية اسم ظهير أيسر جديد مطروح على طاولة إدارة برشلونة من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد قام وكيل لاعب سبورتينج لشبونة نونو مينديش بعرض خدماته على إدارة جوان لابورتا.