تيسير الجاسم مهاجمًا القناة السعودية الرياضية: لن نحترمكم ما لم تحترموا تاريخ الأهلي!

زهيرة عادل
Taiseer Al-Jassam - Waleed Muath - ahli 2023Al Ahli Twitter
الأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري روشن السعوديثقافة

طريقة التفاعل مع مراسم تتويجه الأهلي بدوري يلو أشعل فتيل الأزمة مع تيسير الجاسم

هاجم تيسير الجاسم؛ نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، شبكة القنوات السعودية الرياضية، بعد حديثها عن مراسم تتويج الراقي بدرع دوري يلو للدرجة الأولى.

قائد الراقي ياسر المسيليم استلم الدرع أمس الإثنين، بعد التعادل السلبي أمام الحزم، في الجولة الـ34، لكن اللاعبون رفضوا الاحتفال وغادروا أرضية الملعب على الفور، وهو ما لم يعجب محللي القناة الرياضية، وتحديدًا سلطان خميس، الذي وصفه بتصرف مخجل.

واعتبر الجاسم هذه الانتقادات بمثابة الإسقاط على تاريخ قلعة الكؤوس وجماهيرها، مؤكدًا أن إدارته لن تحترم من يحترم تاريخ الأهلي.

وكتب نائب رئيس الراقي، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "القناة السعودية الرياضية ما صدر من محللينكم بانتقاد طريقة التتويج سقوط على تاريخ الأهلي وجمهوره العريق، محللينكم فشلوا في تقييم تاريخ الأهلي، ولن نحترم أحد ما لم يحترم تاريخ الأهلي".

Taiseer Al-Jassam storyTaiseer Al-Jassam Instagram

جدير بالذكر أن الموسم الجاري سجل المشاركة الأولى للأهلي في دوري يلو، بعد هبوطه الكارثي الموسم الماضي من دوري المحترفين، كأول كبير من كبار الأندية السعودية الذي يشارك في هذه الدرجة.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

773206 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
773206 الأصوات

اختيارات المحررين