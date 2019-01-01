المركز الثالث - تونس تبحث عن عودة منذ 15 عامًا أمام تفوق نيجيريا

ماذا يقول التاريخ قبل لقاء ليلة غد؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تقترب النهاية في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بعد 26 يومًا مرت من البطولة، أصبحنا على موعد غدًا الأربعاء، مع لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بين تونس ونيجيريا.

في تمام الساعة التاسعة مساء الغد بتوقيت القاهرة يلتقي المنتخبان على استاد السلام، في ختام مشوارهما بالبطولة بعدما فشلا في التأهل للنهائي

نسور قرطاج تم الإطاحة بهم بجهود ذاتية من المدافع ديلان برون، الذي سجل هدف تأهل السنغال إلى لقاء النهائي على حساب منتخب بلاده، بعد خطأ فادح من المعز حسن؛ حارس المرمى، الذي تصدى لكرة ارتدت منه لتصطدم ببرون وتسكن الشباك في الأشواط الإضافية.

أما النسور الخضراء فصمدوا طوال 90+4 دقيقة أمام الصحوة الجزائرية، لكنهم لم يستطعوا الوقوف أمام تسديدة قوية من ركلة ثابتة بأقدام رياض محرز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح محاربي الصحراء.

جيريس: واجهت صعوبات مع تونس في كأس الأمم الإفريقية لم أراها من قبل

تاريخ طويل يجمع بين منتخبي تونس ونيجيريا في مختلف البطولات بدأ منذ عام 1960، ونستعرض في السطور التالية ماذا يقول التاريخ قبل لقاء ليلة غد؟..

المنتخبان تقابلا من قبل في 14 مباراة، التفوق بهم كان للنيجيريين بست مرات مقابل أربع فقط للتونسيين، وحضر التعادل أربع مرات أخرى.

زار لاعبو نسور قرطاج مرمى النسور الخضراء بـ12 هدفًا، ورد النيجيريون بـ15 هدفًا.

روهر: مواجهة تونس صعبة.. ويجب أن نحظى بنهاية سعيدة

بتخصيص الحديث عن البطولة الأفريقية، فجمعت أربعة لقاءات بينهما، الفوز في ثلاث مرات للنسور الخضراء، وفازت نسور قرطاج مرة وحيدة.

في نسخة عام 1978، في مباراة تحديد المركز الثالث، فازت نيجيريا بهدفين نظيفين.

في نسخة 2000، في دور المجموعات، فازت نيجيريا بنتيجة 4-2.

في نسخة 2004، بدور الأربعة، انتصرت تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

في نسخة 2006، بدور الثمانية، فازت نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

آخر مباراتين جمعت بينهما، كانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010، وانتهى الذهاب بالتعادل 0-0، والإياب تعادل 2-2.

وتبحث تونس في لقاء الغد عن العودة للانتصارات أمام نيجيريا، حيث لم تذق طعم الفوز منذ اللقب الذي جمعهما في دور الأربعة بكأس أمم أفريقيا 2004.