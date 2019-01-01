روهر: مواجهة تونس صعبة.. ويجب أن نحظى بنهاية سعيدة

تونس أمام نيجيريا في تحديد المركز الثالث

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن مواجهة تونس في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف ملعب السلام غدًا الأربعاء مواجهة نيجيريا وتونس في التاسعة مساءًا، لتدق أجراس انتهاء البطولة التي أقيمت في مصر، والتي ستنتهي الجمعة المقبلة بمواجهة الجزائر والسنغال في النهائي.

وقال روهر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا حافز قوي للفوز بالمركز الثالث، المباراة ستكون قوية أمام تونس خاًصًة ونحن الاثنين نمتلك منتخبين الأكثر شبابًا في البطولة".

وتابع: "أنا سعيد بفرقتي بالوصول إلى هذا الدور في البطولة، ويجب أن نحصل على نهاية سعيدة بالحصول على المركز الثالث".

وأضاف المدرب الألماني: "كانت تجربة جيدة في النجم الساحلي التونسي منذ سنوات، ومعرفة طريقة لاعب بعض المنتخبات شيء جيد للغاية، وعملت مع نبيل طرابلسي من قبل، ولعبت مع آلان جيريس لمدة 10 سنوات".

وكان المنتخب النيجيري قد خرج من دور نصف النهائي بعد الهزيمة من نظيره الجزائري في الدقيقة الأخيرة في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.