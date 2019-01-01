جيريس: واجهت صعوبات مع تونس في كأس الأمم الإفريقية لم أراها من قبل

تونس تواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت على ملعب "الدفاع الجوي" بهدف دون رد.

وقال جيريس بتصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مررت بتجارب وظروف مع المنتخب التونسي في كأس الأمم لم أراها من قبل، بسبب استقبال 3 أهداف بسبب أخطاء دفاعية".

وأضاف المدرب الفرنسي: "فعلنا كل شيء أمام تونس، إلا أن نسجل أهداف، كانت كفيلة بقيادتنا إلى نهائي البطولة والمنافسة على اللقب".

وتابع جيريس: "نيجيريا من المنتخبات المتميزة ولديهم لاعبين رائعين للغاية، وستكون مواجهة صعبة أمامهم غدًا لخطف المركز الثالث".

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وأردف: "الفوز بالمركز الثالث في أمم إفريقيا دفعة قوية وكبيرة للاعبين فيما هو قادم، ويحررهم من الأحباط الذي قد أصابهم بعد الهزيمة أمام السنغال".

ويستضيف ستاد "السلام" مواجهة تونس ونيجيريا، لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا، المقامة في مصر، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم.