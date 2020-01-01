توماس توخيل يشيد بفوز فريقه بسداسية في كأس الرابطة

توخيل يرى أن لا فارق بين الأساسيين والاحتياطيين

قال الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه سعيد للغاية للفوز بسداسية مرى أخرى في كأس الرابطة.

باريس يان جيرمان كان قد سحق فريق سانت إيتيان بسداسية لهدف، في المباراة التي جمعتهما في كأس الرابطة الفرنسية أمس الأربعاء.

توخيل أضاف في تصريحات لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، أن فريقه قدم مجهود رائع وجميل للغاية اليوم، ودافعنا وهاجمنا بالجميع، كان ينقصنا النسق في الأداء بعض الشيء لكن الوتيرة تصاعدت في نهاية الأمر.

باريس سان جيرمان يقسو على سانت إتيان بسداسية

وتابع: "نلعب بالفريق بأكلمه لا نهاجم بأربع لاعبين ونترك الستة الباقين يدافعون وحدهم نحن فريق ونلعب كقطعة واحدة".

فريق مدينة النور كان قد انتصر منذ ثلاثة أيام على فريق من الدرجة السادسة بسداسية في دور الـ64 من كأس فرنسا.

نيمار يختار فريق أحلامه الخماسي

يرى توخيل أن أهم ما يميز فريقه هذا العام هو جاهزية كافة العناصر، ويشعر بسعادة كبيرة بسبب مشاركة جميع اللاعبين الذين يتواجدون في القائمة في المباريات.

وأردف: "ستكون هناك مباريات صعبة بكل تأكيد لا نضمن الإصابات أو الإيقاف، ولكن ما أضمنه أن يكون الفريق على قلب رجل واحد".

ويواجه باريس سان جيرمان فريق موناكو يوم الأحد المقبل على ملعب بارك دي برينس، في مباراة مؤجلة من الدور الأول للدوري الفرنسي.