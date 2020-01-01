نيمار يختار فريق أحلامه الخماسي

منهم الجالاكتيكوس الجديد لريال مدريد

عاد النجم البرازيلي نيمار جونيور، لمغازلة ناديه السابق برشلونة، وذلك باختيار اثنين من قائمته، ضمن فريق أحلامه الخماسي.

وحل أغلى لاعب في التاريخ ضيفًا على مؤسسة "ريد بول"، وأثناء المقابلة، سُئل عن اختياراته لفريق أحلامه الخماسي.

وكما كان متوقعًا، وقع اختياره على شريكه السابق في هجوم البلو جرانا ليونيل ميسي، ومعه السفاح الأوروجوياني لويس سواريز، ليعيد شراكة (MSN) من جديد.

وعندما سُئل عن فريق أحلامه الخماسي بشرط أن تكون اختياراته لأسماء وُلدت خارج البرازيل، فكانت إجابته "اللاعبون هم ميسي، لويس سواريز، كيليان مبابي، بول بوجبا وإدين هازارد".

وفما يخص فريق الأساطير المعتزلة، فوقع اختياره على الخماسي "تشافي هيرنانديز، فرانك لامبارد، ستيفن جيرارد، ديفيد بيكهام وتيري هنري".

وفي نفس المقابلة، اعترف بأنه كان يُمني النفس باللعب مع اثنين من أساطير بلاده، والإشارة إلى روماريو والظاهرة رونالدو.

وبالنسبة لأساطير كرة القدم العالمية، فكان أمله مرافقة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي أو النجم المستمر في الملاعب حتى هذه اللحظة زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان نيمار قريبًا من العودة إلى "كامب نو" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لولا عدم اتفاق الإدارة مع باريس سان جيرمان على السعر النهائي للصفقة.

ومؤخرًا، ترددت أنباء في العديد من الصحف الفرنسية عن موافقة الدولي البرازيلي على تجديد عقده مع الباريسيين، وذلك عكس ما كان يتردد في الأشهر الماضية، لتوتر علاقته بالإدارة حتى وقت قريب.