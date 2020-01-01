باريس سان جيرمان يقسو على سانت إتيان بسداسية

لا أحد يمكنه إيقاف البي آس جي في فرنسا..

سحق باريس سان جيرمان ضيفه سانت إتيان بستة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء في إطار ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية.

ماورو إيكاردي كان هو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم تبعه نيمار في الدقيقة 44، قبل أن يحرز جيسي مولان هدفًا بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني عاد إيكاردي من جديد ليُسجل من جديد في الدقيقة 49، ثم وضع ثالث أهدافه والخامس لفريقه في الدقيقة 57.

كيليان مبابي اختتم سداسية البي آس جي في الدقيقة 67، بينما أحرز يوهان كاباي هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

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ويجب الإشارة إلى أن اللقطة التي فتحت الأمور وسهلّت المباراة أكثر وأكثر على كتيبة توماس توخيل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها ويسلي فوفونا في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

هذا هو الفوز الثاني على التوالي بنتيجة ستة أهداف لباريس في مختلف البطولات، لتكون المرة الثانية على التوالي التي ينتصر فيها العملاق الفرنسي في مباراتين متتاليتين بالستة بعد عام 1971.

بهذه النتيجة يصل باريس إلى الدور نصف النهائي ويلتحق بليون وريم وليل، ويضع توخيل عينه على التتويج بها بعد خسارته لها في العام الماضي على غير العادة.

يذكر أن باريس يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي أيضًا برصيد 45 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصيف مارسيليا مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي العاصمي.