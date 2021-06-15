توخيل يطالب برحيل زياش وميلان يستجيب

زياش لم يقنع توخيل

يستعد بطل أوروبا، فريق تشيلسي لمواصلة العمل للموسم المقبل وفي سبيل ذلك يسعى الفريق اللندني للتخلص من بعض اللاعبين.

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب المغربي، حكيم زياش من ضمن الأسماء الذي يريد النادي بيعهم، وبالفعل اللاعب لديه عروض.

ما هو موقف توخيل من زياش ومن المهتمين؟

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة الفريق اللندني تسعى للتخلص من بعض الأسماء التي لم تقنع توخيل خلال هذا الموسم، ومن بينهم هو لاعب الوسط المغربي، حكيم زياش.

وكشفت أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من ميلان في ظل الاستقرار المادي لإدارة الفريق. لذلك يسعى الفريق للاستفادة من خدمات المغربي لتعزيز خط الوسط.

وذكرت الصحيفة أن مع وصول لوتشيانو سباليتي إلى قيادة نابولي عزز من رغبة النادي في ضم زياش خصوصًا مع الخروج المحتمل لأحد الثنائي لورينزو إنسيني أو هيرفي لوزانو.

أرقام زياش مع تشيلسي؟

شارك صاحب الـ28 عامًا مع تشيلسي هذا الموسم في 36 مباراة على مختلف الأصعدة تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

والجدير بالذكر أن اللاعب المغربي عانى مع البلوز في موسمه الأول بستامفورد بريدج لم ينجح في ضمان مكانة أساسية سواءً مع فرانك لامبارد أو توماس توخيل.

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