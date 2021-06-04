تقارير.. تشيلسي يعرض زياش للبيع وإيطاليا وجهته الجديدة الأقرب

هل الرحيل هو القرار الصحيح؟

أفادت تقارير صحفية أن حكيم زياش أصبح على أعتاب مغادرة تشيلسي في الصيف الحالي، على أن يكون الدوري الإيطالي هو وجهته المقبلة.

وكان زياش قد وصل إلى تشيلسي في صيف 2020 نظير 40 مليون يورو قادمًا من أياكس، لكنه في موسمه الأول بستامفورد بريدج لم ينجح في ضمان مكانة أساسية سواءً مع فرانك لامبارد أو توماس توخيل.

الآن يتصدر الدولي المغربي "تريند" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في إيطاليا، كما يتواجد في المرتبة العاشرة بالنسبة لإنجلترا، والسبب قرار إدارة البلوز بالتخلي عنه.

في الوقت نفسه، نشر موقع "كالتشيو ميركاتو" تقريرًا أكد فيه اهتمام الثنائي ميلان ونابولي بالحصول على خدمات صاحب الـ27 عامًا.

وصول لوتشيانو سباليتي إلى قيادة نابولي عزز من رغبة نادي الجنوب في ضم زياش خصوصًا مع الخروج المحتمل لأحد الثنائي لورينزو إنسيني أو هيرفي لوزانو.

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أما ميلان فمهتم منذ مدة بزياش، لكن الأمور سواءً في نابولي أو الروسونيري لا تعدو كونها اهتمام لم يرق حتى الآن إلى المفاوضات الرسمية مع اللاعب ووكيله وناديه.

وشارك زياش هذا الموسم مع تشيلسي في 36 مباراة على مختلف الأصعدة تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

الجدير بالذكر أن زياش تواجد على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وبدا واضحًا بشكل عام أن توخيل يفضل كاي هافيرتس وآخرين عليه.