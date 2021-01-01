أخبار الانتقالات | هدف جديد لبرشلونة وحكيمي يجاور نجم عربي في الدوري الإنجليزي

التكهنات مستمرة حول مصير براهيم دياز لاعب ريال مدريد، والفريق الذي سيلعب له الموسم القادم بعد انتهاء إعارته مع ميلان.

النادي الإيطالي يتفاوض مع ريال لضمه بشكل نهائي، ووفقًا لصحيفة "as" الإسبانية فإن اللاعب وضع خيارين فقط أمامه وهما اللعب مع ميلان أو البقاء في ريال.

مهمة البقاء مع ريال هي هدفه وحلمه الأول، ولكنها متوقفة بشكل كبير على موقف كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق تجاهه، واقتناع الإيطالي بالإضافة التي من الممكن أن يقدمها دياز لفريقه.