توتي يكشف أسباب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

كرة القدم أصبحت الآن تعتمد على المال فقط

كشف النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي، عن تفكيره بجديه في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني عندما أتيحت له الفرصة في 2006.

توتي قضى مسيرته بالكامل مع نادي روما الإيطالي، وذلك بسبب الانتماء الشديد تجاه الذئاب، ويرى اللاعب السابق أن هذه الطبيعة تغيرت تمامًا في الطبيعة الحالية للعبة.

وقال توتي في حوار نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية:"بدأت كرة القدم في فترة مختلفة تمامًا حيث كانت ظروف اللعبة ليست كما هي الآن".

وأضاف:"الكرة وقتها كانت تعتمد على الحب والعاطفة تجاه الجماهير، اللعب للفريق الذي كنت أشجعه منذ الطفولة، لذلك الاختيار كان سهلًا".

وتابع:"لا يمكن الاستهانة بقضاء خمسة وعشرون عامًا في فريق واحد، وكونك القائد وأحد أهم اللاعبين يجعل الأمور أصعب".

واستكمل النجم الإيطالي:"من الصعب إجراء مقارنة بين فترة لعبي كرة القدم والآن، في الوقت الحالي الأمور تعتمد على الأموال، حيث تذهب أينما يمكنك الحصول على أعلى مكاسب مالية، وهذا عادل بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟".

وبالحديث عن الولاء، تلقى توتي عرضًا مغريًا من ريال مدريد في عام 2006 عندما توج بطلًا للعالم مع إيطاليا وكان يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين.

وقال النجم المعتزل عن هذه الفرصة:"بالطبع فكرت في الأمر، دعونا نقول إنه كانت هناك بعض الأيام وضعت فيها قدمي الأولى بالخارج والأخرى داخل روما، ولكن اخترت البقاء في النهاية وهذا القرار كان من أعماق قلبي".

وأوضح:"بالنظر إلى الوراء والتفكير في قول كلمة لا لريال مدريد يتسبب في ظهور بعض الشكوك بداخلي، لأنه النادي الوحيد الذي كان بإمكاني الذهاب إليه".

واستكمل:"كان من الممكن أن تكون تجربة جيدة في بلد مختلفًا بالنسبة ولي لعائلتي أيضًا".

جدير بالذكر أن توتي اعتزل كرة القدم في 2017 بعد 25 سنة مع روما، فاز خلالهم مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرة واحد ولقبين كأس إيطاليا.

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