ميسي يتجاهل صلاح ورونالدو في المرشحين للكرة الذهبية!

هل تعمد ذلك حقًا؟

رشح نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، عددًا من اللاعبين للتتويج بالكرة الذهبية، ولكنه بصورة غريبة لم يذكر اسم منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، ولا النجم المتألق محمد صلاح.

وأجرى الدولي الأرجنتيني حوارًا مطولًا مع شبكة فرانس فوتبول تناول فيه العديد من القضايا منها كيفية انتقاله إلى باريس سان جيرمان وعلاقته بكيليان مبابي، والأهم حديثه عن الكرة الذهبية.

ميسي ظهر ضمن قائمة من 30 اسمًا نشرتهم الصحيفة الفرنسية للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2021 في الحفل المقرر له 29 نوفمبر المقبل.

ماذا قال ميسي عن الكرة الذهبية؟

وعندما سُئل ميسي عن توقعه أنه المفضل للبالون دور، أجاب "لا، لا أشعر أنني المفضل ولا أحب التحدث حول الأمر حتى النتيجة".

كما أضاف "إذا حدث ذلك (التتويج بالكرة الذهبية) فسيكون من الرائع حقًا الفوز بواحدة أخرى، لقد فزت هذا الصيف باللقب الذي كنت أفتقده (كوبا أمريكا) وكان ذلك القمة".

"إذا فزت بجائزة كرة ذهبية جديدة، سأكون سعيدًا وممتنًا للغاية، لكني لا أريد التفكير في هذا الأمر الآن."

واختتم في هذا الصدد بقوله "إنه أمر استثنائي بالفعل أن تمتلك ست كرات ذهبية، تحقيق السابعة سيكون أمرًا رائعًا".

من رشح ميسي أيضًا للتتويج بالكرة الذهبية؟

أما عن من يرشح للكرة الذهبية، فقال "أخاف دائمًا أن أنسى أحدًا عند سؤالي، من الواضح أن في فريقي هناك 2 سأصوت لهما بكل سهولة، نيمار ومبابي".

وتابع "بعد ذلك يأتي روبرت ليفاندوفسكي الذي قضى عامًا رائعًا، هناك أيضًا كريم بنزيما الذي كان ممتازًا".

وأتم "نحن نعلم أن الألقاب هامة جدًا، وسيكون دوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا واليورو مؤثرين للغاية في عملية التصويت".

ماذا قال ميسي عن الانضمام إلى باريس سان جيرمان؟

صاحب الـ33 عامًا وصل إلى باريس سان جيرمان مجانًا هذا العام من برشلونة، وقال حول ذلك "أصدر برشلونة بيانًا أعلن عدم استمراري، كان عليّ أن أجد ناديًا جديدًا لمواصلة مسيرتي".

وأردف "كنت محظوظًا لأنني تلقيت اتصالات من عديد الأندية بما في ذلك باريس سان جيرمان، أنا ممتن لهذا النادي لأنه عاملني بشكل جيد منذ البداية".

"أظهروا لي منذ اليوم الأول أنهم يريدونني حقًا، أشكرهم لأنني سعيد للغاية اليوم."

أما عن العروض الأخرى "تلقيت عروضًا أخرى، لكن لابد لي من الاعتراف أننا توصلنا إلى اتفاق بسرعة كبيرة مع باريس سان جيرمان، من الواضح أنني أعجبت للغاية بالمشروع واللاعبين والجودة، كل هذه العناصر سهّلت الوصول لاتفاق".

ماذا قال ميسي عن كيليان مبابي؟

وحول إذا ما كان لينصح مبابي بأشياء معينة لتحقيق الكرة الذهبية فقال "بصراحة، لست أنا من يقدم النصيحة، كل ما يمكنني قوله أنني لم أركز على تحقيق الجائزة".

وواصل "تحقيق الكرة الذهبية كان نتيجة للانتصارات الجماعية والعمل الجيد المُنجَز، إذا كان الفريق يؤدي بشكل جيد، فإن الأفراد يتألقون أيضًا، إنه أمر طبيعي وأهم شيء هو الحصول على الألقاب ثم ستصير الأمور أسهل بعد ذلك للكرة الذهبية".

وعن علاقته بالدولي الفرنسي، قال "من السهل التعايش بوجود لاعب مثل مبابي، إلى جانب ذلك فهو يتحدث الإسبانية بطلاقة، لذلك نتواصل جيدًا خارج الملعب أيضًا".

وأتم "لم يمض وقت طويل على وصولي إلى باريس، لا يزال الوقت مبكرًا قليلًا لاستخلاص أي استنتاجات، ولكني متأكد من أن الأمور ستسير بصورة جيدة".

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