تقييمات فيفا 22: من هم أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي؟

تعرف على تقييمات محمد صلاح ورونالدو في فيفا 22، ومن هم أفضل اللاعبين في اللعبة الأكثر شعبية في العالم؟ وما هي تقييماتهم والأندية التي يلعبوا لها؟

تم التأكيد على أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في فيفا 22 بتقييم 93، ولكن كيف يمكن مقارنته بأفضل نجوم الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح وفيرجيل فان ديك ونجولو كانتي هم لاعبون من بين الأفضل في العالم مؤخرًا، كما عاد كريستيانو رونالدو بعد غياب أكثر من عقد لمانشستر يونايتد.

إذن من هم أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في فيفا 22؟

فيفا 22: من هم أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

المركز اللاعب المركز تقييم فيفا 22 =1 كريستيانو رونالدو ST 91 =1 كيفن دي بروينه CM 91 =3 هاري كين ST 90 =3 نجولو كانتي CDM 90 =5 محمد صلاح RW 89 =5 فيرجيل فان دايك CB 89 =5 هيونج مين سون LM 89 =5 أليسون GK 89 =5 إيدرسون GK 89 =5 ساديو ماني LW 89 =11 برونو فيرنانديش CAM 88 =11 روميلو لوكاكو ST 88 =11 رحيم ستيرلينج LW 88 =14 روبين دياس CB 87 =14 أندي روبرتسون LB 87 =14 جادون سانشو RM 87 =14 ترينت ألكساندر آرنولد RB 87 =14 بول بوجبا CM 87 =14 هوجو لوريس GK 87 20 جواو كانسيلو RB 86

يعد كريستيانو رونالدو وكيفن دي بروينه أفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز في فيفا 22، حيث يمتلك كلا اللاعبين تقييم إجمالي قدره 91.

انخفض تقييم "الابن الضال" لمانشستر يونايتد للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد أن كان 92 في فيفا 21 و 93 في فيفا 20 و 94 في فيفا 19، لكنه ظل في المقدمة في الدوري الإنجليزي جنبًا إلى جنب مع دي بروينه.

هاري كين مهاجم توتنهام ونجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي يتبعان رونالدو ودي بروينه، حيث حصل كل لاعب على تصنيف إجمالي وصل إلى 90.

يوجد ستة لاعبين آخرين مصنفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، هم رباعي ليفربول محمد صلاح وأليسون وساديو ماني وفيرجيل فان ديك، وانضم إليهما حارس مانشستر سيتي إيدرسون ونجم توتنهام هيونج مين سون.

عاد روميلو لوكاكو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي بعد فترة مليئة بالأهداف في الدوري الإيطالي مع إنتر، وأخذ الدولي البلجيكي تصنيف عام وصل إلى 88، مثل برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد ورحيم ستيرلينج لاعب السيتي.

بول بوجبا هو واحد من النجوم الحاصلين على تقييم 87، جنبًا إلى جنب مع زميله في الشياطين الحمر جادون سانشو ومدافع مانشستر سيتي روبين دياس.

كما حصل حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس وظهيري ليفربول ترينت ألكساندر آرنولد وأندي روبرتسون على تصنيف 87 في فيفا 22، كما يتواجد مدافع السيتي جواو كانسيلو في قائمة العشرين الأوائل بتقييم 86.

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