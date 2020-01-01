تقارير: يوسف بلايلي يتلقى عروضًا خليجية والأهلي لا يمانع بشروط

الأهلي يضع شروطه للتخلي عن يوسف بلايلي.

أكدت تقارير صحفية، على أن الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الأهلي السعودي، تلقى عروضًا من أندية بدوريات خليجية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن بعض وسطاء اللاعبين، تفاوضوا وكيل أعمال يوسف بلايلي، مبدين رغبة عددًا من الأندية الخليجية، في الحصول على خدمات اللاعب، مع مناقشة عددًا من العروض المالية.

ومن جانبه، أكد مصدر داخل الأهلي للصحيفة السعودية، على أن عقد يوسف بلايلي مستمر مع الأهلي حتى 2022، وأن مسؤولي النادي متمسكين باستمرار اللاعب، وحريصين على حقوق النادي الذي يكفلها النظام من خلال العقد الاحترافي بين الطرفين.

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وفي حالة وصول عرضًا رسميًا للنادي الأهلي، ووجود رغبة من يوسف بلايلي للرحيل، سيعود الأمر أولًا إلى الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، والذي سيكون له الرأي الأخير في الاستغناء عن اللاعب.

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موافقة ميلويفيتش على رحيل بلايلي، ستدفع إدارة الأهلي إلى دراسة المدة المتبقية من عقده الاحترافي، وأيضًا العرض المالي، وذلك من أجل حفظ النادي الأهلي على حقوقه في اللاعب.

وكان يوسف بلايلي قد أشعر إدارة الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بتلقيه عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، دون حدوث أي شيء جديد، أو وصول عرض رسمي لإدارة النادي حتى الآن.

وتعاقد الأهلي مع يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من الترجي التونسي، بعد تألقه مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019 وتتويجه بها.