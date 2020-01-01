جوميس يوافق على عرض الهلال ويشكر السعودية

المهاجم الفرنسي يوافق على الاستمرار مع الهلال.

وافق الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال بشكل مبدئي، على العرض الذي وصله من ناديه، بشأن الاستمرار لموسم آخر رفقة الزعيم.

وينتهي عقد جوميس بنهاية الموسم الحالي، حيث يبحث مسؤولي نادي الهلال حاليًا، إمكانية استمراره مع الفريق، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية بالفريق، وفي ظل تألقه الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن جوميس وافق على عرض إدارة الهلال للاستمرار لموسم آخر بشكل مبدئي، ولكنه قام بتأجيل الموافقة الرسمية لنهاية الموسم الحالي.

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ويشهد النشاط الرياضي السعودي توقفًا خلال الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

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وغادر جوميس إلى بلاده فرنسا أمس الأحد على متن طائرة خاصة، بسبب توقف النشاط الرياضي في السعودي، بقرارًا من وزارة الرياضة.

ونشر المهاجم الفرنسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، وجه خلالها الشكر إلى وزارة الصحة والحكومة السعودية، بشأن الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة الصعبة.

وتوجه جوميس إلى فرنسا، من أجل الاطمئنان على أسرته، حيث تحملت إدارة الهلال النفقات المصاريف المالية في رحلة سفره.