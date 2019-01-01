تشيلسي ينافس ليفربول ونابولي على موهبة اسكندنافية

النادي اللندني يسعى لاستغلال علاقته القوية بنظيره البلجيكي

على الرغم من الحظر المفروض على تشيلسي بعدم التعاقد مع لاعبين جدد حتى منتصف العام الجديد، إلا أن بعض التقارير الإنجليزية أشارت إلى اهتمامه بلاعب وسط جينك ساندر بيرج، المحتمل انتقاله إلى نابولي أو ليفربول في المستقبل غير البعيد.

وجاءت هذه الأنباء قبل ساعات من جلسة استماع محكمة "كاس" في سويسرا، للطعن الذي تقدم به النادي اللندني لرفع العقوبة عنه قبل سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة.

واعترف المدير الرياضي للنادي البلجيكي دي كوندي، باهتمام نابولي بصاحب الـ21 عامًا، بقوله لراديو "بونتو بوفو": "يوجد اهتمام من نابولي، وربما يحدث اتفاق، ونعلم كذلك بوجود اهتمام من ليفربول، خاصة بعد إشادة كلوب ببيرج –بعد مباراة دوري الأبطال الأخيرة-".

وأوضح كذلك أن هناك أندية أخرى تسعى لاقتناء الموهوب النرويجي، لكن حتى الآن لم يتلق اللاعب أو النادي عرضًا رسميًا، مع تلميحات لإمكانية تغير الأمور بداية من الأسبوع المُقبل.

وبالتزامن مع هذه التصريحات، ذكرت بعض المصادر أن النادي اللندني قد يستغل علاقته الجيدة جدًا بجنك، بعد العمل التجاري السابق بينهما في صفقتي كيفن دي بروينه وتيبو كورتوا في الماضي القريب، وذلك بتغيير مسار الشاب الاسكندينافي من نابولي أو ليفربول إلى غرب لندن.

ونجح فرانك لامبارد في انتشال البلوز من براثن الضياع بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، ببناء فريق قوي قوامه الرئيسي من الشباب، رغم العقوبة المفروضة على النادي بحرمانه من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة حتى صيف 2020.

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

ورغم الوفرة العددية في مركز لاعب الوسط في تشيلسي، إلا أن "جول"، يعلم أنه ليس من المستبعد أن يقوم سوبر فرانك بإبرام صفقة أو اثنين في الميركاتو الشتوي إذا لزم الأمر، لمساعدته في تحقيق أهدافه مع الفريق في نهاية الموسم، لكن كل هذا سيتوقف على حكم محكمة "كاس".