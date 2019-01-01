عقبة واحدة تعيق انتقال إبراهيموفيتش إلى بولونيا

يبدو أن السلطان سيعود إلى بيته القديم في شمال إيطاليا

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن السبب، الذي قد يعيق انتقال أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف بولونيا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي الحالي لوس أنجلوس جالاكسي.

وبصم السلطان على صحة الأنباء التي تربط مستقبله بالعودة إلى إيطاليا، بتعليق عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه سيُنهي مغامرته في بلاد العم سام مع انتهاء عقده نهاية العام الجاري.

من جانبها، أشارت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" إلى أن صاحب الـ38 عامًا يُفضل الذهاب إلى بولونيا، إلا أن زوجته لا تريد ذلك، بل ترغب في العودة لمدينة ميلان مرة أخرى.

وارتبط اسم السلطان بشياطين الروسونيري في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس بنفس قوة ولا اهتمام بولونيا، الذي اعترف مديره الرياضي في أكثر من مناسبة برغبة الإدارة في ضمه لمدة 18 شهرًا.

وذكر التقرير الإيطالي، أن زلاتان يُقّدر الزيارة التي قام بها مدير بولونيا ماركو دي فايو إلى لوس أنجلوس، لإخبار إبرا باهتمام وشغف النادي بالتعاقد معه في أسرع وقت ممكن.

وفي الختام، لفتت الصحيفة إلى أن زوجة زلاتان تحب الحياة في ميلان، وهو الأمر الذي قد يعرقل خطته، لمساعدة صديقه سينيسا ميهايلوفيتش –المصاب باللوكيميا-، لانتشال بولونيا من براثن الضياع.

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

ويحتل بولونيا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية جنة كرة القدم، برصيد 12 نقطة، على بعد ثلاث نقاط من مراكز شبح الهبوط، والأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة لميلان، الذي يقبع هو الآخر في المركز الرابع عشر بـ13 نقطة فقط في أول 12 جولة للدوري.