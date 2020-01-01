تشيلسي يسعى للتغلب على يوفنتوس في صفقة عوار

سباق ويجب الانتصار فيه..

كشفت تقارير صحفية عن عزم تشيلسي التعاقد مع حسام عوار، لاعب ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن لا يتوقع أن تكون المنافسة على الظفر به سهلة على الإطلاق.

وبرز عوار على الرغم من الموسم السيئ لليون، حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 مباريات، وقد زاد الانبهار به بعد المباراة المميزة التي قدمها أمام يوفنتوس خلال فوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

توتو ميركاتو ويب أكد على أن إدارة البلوز تضع عوار على رأس أولوياتها في الصيف المقبل، كما تسعى إلى أخذ زمام المبادرة في الصفقة وسط اهتمام وترقب من يوفنتوس أيضًا.

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وبحسب التقارير فإن إدارة تشيلسي تُجهز عرضًا بقيمة 42.5 مليون جنيه استرليني في سبيل إقناع ليون بالتخلي عن عوار،وقد تنطلق المفاوضات قريبًا لحسم الأمور مبكرًا قبل دخول اليوفي بقوته وزيادة المنافسة.

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صفقة عوار قد تكون بمثابة الحل البديل للخروج الوشيك لجورجينيو في الصيف المقبل، حيث تشير أغلب الأنباء من الصحف الإيطالية إلى اهتمام اللاعب بالعودة للعمل تحت قيادة ماوريسيو ساري ثانيةً في الدوري الإيطالي.

وكان تشيلسي قد أنهى صفقته الأولى في الصيف المقبل بعد إتمام الاتفاق مع حكيم زياش وإدارة أياكس، وقد يتكرر السيناريو مع عوار أيضًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يذكر أن تشيلسي سيدخل الصيف بكل قوته بعد اضطراره هذا الموسم إلى الاعتماد على لاعبي أكاديميته الشباب بسبب حظره من إجراء التعاقدات والذي انتهى في الشتاء، لكن بصورة لم تكن متوقعة لم تقم الإدارة بإبرام أي صفقات في يناير الماضي.

